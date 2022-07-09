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ПСЖ собирается избавиться от Кимпембе

Франция
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Игрок оказался ненужным новому коучу

ПСЖ собирается избавиться от Кимпембе

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Директор "ПСЖ" Анторо Энрике контактировал с разными клубами относительно возможного трансфера центрального защитника Преснеля Кимпембе.

Сообщается, что подписать 26-летнего футболиста было предложено "Ювентусу". Француз уже давно находится в шорт-листе туринцев на случай трансфера Маттейса де Лигта. Однако, стороны еще не начинали переговоры.

Туринцы ответят на предложение "ПСЖ" в ближайшее время. Парижане в свою очередь оценивают Кимпембе в 50 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Преснел Кимпембе ПСЖ
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Источник:
GFFN

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