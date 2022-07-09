ПСЖ собирается избавиться от Кимпембе

Директор "ПСЖ" Анторо Энрике контактировал с разными клубами относительно возможного трансфера центрального защитника Преснеля Кимпембе.

Сообщается, что подписать 26-летнего футболиста было предложено "Ювентусу". Француз уже давно находится в шорт-листе туринцев на случай трансфера Маттейса де Лигта. Однако, стороны еще не начинали переговоры.

Туринцы ответят на предложение "ПСЖ" в ближайшее время. Парижане в свою очередь оценивают Кимпембе в 50 миллионов евро.