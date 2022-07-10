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ПСЖ заинтересованы в покупке сына Лилиана Тюрама, играющего за Ниццу

Франция
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В прошлом сезоне Хефрен Тюрам играл под руководством Кристофа Галтье, нового коуча Парижа

ПСЖ заинтересованы в покупке сына Лилиана Тюрама, играющего за Ниццу

Фото: Ligue 1

UA-Футбол
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Новый спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш заинтересован в укреплении полузащиты команды. Ранее именно он спродюсировал трансфер хавбека "Порту" Витиньи за 41 с половиной миллиона евро в Париж.

Как сообщает издание L`Equipe, следующей покупкой Кампуша может стать сын легендарного защитника Лилиана Тюрама Хефрен. Француз принадлежит "Ницце", и провел прошлый сезон на отличном уровне, сыграв 36 матчей в Лиге 1, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Также трансферу поспособствует то, что в прошлом сезоне "Ниццу" тренировал Кристоф Галтье, который лишь недавно стал новым коучем "ПСЖ". Именно он вывел Хефрена Тюрама на звездный уровень.

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В статье: Ницца Кристоф Галтье Лилиан Тюрам Хефрен Тюрам Луиш Кампуш ПСЖ
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