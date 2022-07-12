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Тете попал в заявку Лиона на контрольные матчи против Динамо
Поединки пройдут уже сегодня, 12 июля
Фото: Olympique Lyonnais
Французский "Лион" определился с заявкой на товарищеские матчи с киевским "Динамо". Место нашлось и для бразильского вингера Тете, арендованного у донецкого "Шахтера".
Ранее "ткачи" договорились с "горняками" о продлении аренды 22-летнего футболиста. Тете останется во Франции еще как минимум на сезон.
Напомним, что французский "Лион" и киевское "Динамо" сегодня, 12 июля проведут две контрольные встречи. Первая игра начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая – в 22:00. Поединок состоится на стадионе "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жалье.
Un groupe de 3⃣3⃣ Lyonnais pour la double confrontation face au @DynamoKyiv, ce mardi ! ????????????#OLDYN pic.twitter.com/bVWEdS4oiQ— Olympique Lyonnais (@OL) July 11, 2022
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