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Тете попал в заявку Лиона на контрольные матчи против Динамо

Франция
(1 голосов)

Поединки пройдут уже сегодня, 12 июля

Тете попал в заявку Лиона на контрольные матчи против Динамо

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

Французский "Лион" определился с заявкой на товарищеские матчи с киевским "Динамо". Место нашлось и для бразильского вингера Тете, арендованного у донецкого "Шахтера".

Ранее "ткачи" договорились с "горняками" о продлении аренды 22-летнего футболиста. Тете останется во Франции еще как минимум на сезон.

Напомним, что французский "Лион" и киевское "Динамо" сегодня, 12 июля проведут две контрольные встречи. Первая игра начнется в 19:00 по киевскому времени, а вторая – в 22:00. Поединок состоится на стадионе "Стад Пьер Раджон" в Бургуэн-Жалье.

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В статье: Лион Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Тете
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