Мощное усиление. Лилль подписал нападающего Клермона

"Лилль" продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке, подписав очередного новичка для главного тренера Пауло Фонсеки.

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Французский клуб усилился нападающим "Клермона" и сборной Гвинеи Мохамедом Байо. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба "догов".

По информации СМИ, трансфер Байо обошелся французам в 14 миллионов евро. Мохамед - воспитанник "Клермона". В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах Лиги 1. С 2019 по 2020 годы провел в аренде в клубе "Дюнкерк".