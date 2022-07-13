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Мощное усиление. Лилль подписал нападающего Клермона

Франция
(1 голосов)

"Доги" заплатили за футболиста 14 млн евро

Мощное усиление. Лилль подписал нападающего Клермона

Фото: losc.fr

Новина українською

"Лилль" продолжает вести активную деятельность на трансферном рынке, подписав очередного новичка для главного тренера Пауло Фонсеки.

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Французский клуб усилился нападающим "Клермона" и сборной Гвинеи Мохамедом Байо. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба "догов".

По информации СМИ, трансфер Байо обошелся французам в 14 миллионов евро. Мохамед - воспитанник "Клермона". В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 32 матчах Лиги 1. С 2019 по 2020 годы провел в аренде в клубе "Дюнкерк".

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В статье: Лилль
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Источник:
losc.fr

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