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СМИ: ПСЖ готов предложить Месси новый контракт
До 2024-го года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "ПСЖ" хочет продлить контракт с Лионелем Месси. Об этом передает издание Marca.
По данным источника, парижскому руководству нравится влияние аргентинца как на спортивные результаты, так и на известность клуба в медийном плане. Они готовы предложить сделку до лета 2024-го года.
???????????? El PSG quiere renovar a Messi https://t.co/Pta9lLTWhz te lo cuenta @Juan_Castro_10— MARCA (@marca) July 14, 2022
Сам Лео не спешит с ответом. Он уведомил Париж, что примет окончательное решение только после ЧМ-2022, который пройдет в декабре.
Контракт Месси истекает в 2023-м году. В прошлой кампании он совершил 26 результативных действий (11 + 14) в 34-х матчах.
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