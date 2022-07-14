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СМИ: ПСЖ готов предложить Месси новый контракт

Франция
(1 голосов)

До 2024-го года

СМИ: ПСЖ готов предложить Месси новый контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Французский "ПСЖ" хочет продлить контракт с Лионелем Месси. Об этом передает издание Marca.

По данным источника, парижскому руководству нравится влияние аргентинца как на спортивные результаты, так и на известность клуба в медийном плане. Они готовы предложить сделку до лета 2024-го года.

Сам Лео не спешит с ответом. Он уведомил Париж, что примет окончательное решение только после ЧМ-2022, который пройдет в декабре.

Контракт Месси истекает в 2023-м году. В прошлой кампании он совершил 26 результативных действий (11 + 14) в 34-х матчах.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
14.07.2022 в 16:40
12 голів... А так другий в Лізі 1 та третій у ТПО-лігах, + додаткова медійна увага. Чому ж не продовжить співпрацю. А там парижани зможуть награти Мбаппе Хоч Ліга 1 "фермерів" навряд чи підніметься у рейтингу ТОП-ліг.
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Dr. House (Поділля)
14.07.2022 в 16:33
Не випадково Мессі не поспішає із відповіддю до завершення ЧС в Катарі. Після нього він там і залишиться
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