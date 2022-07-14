СМИ: ПСЖ готов предложить Месси новый контракт

Французский "ПСЖ" хочет продлить контракт с Лионелем Месси. Об этом передает издание Marca.

По данным источника, парижскому руководству нравится влияние аргентинца как на спортивные результаты, так и на известность клуба в медийном плане. Они готовы предложить сделку до лета 2024-го года.

???????????? El PSG quiere renovar a Messi https://t.co/Pta9lLTWhz te lo cuenta @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) July 14, 2022

Сам Лео не спешит с ответом. Он уведомил Париж, что примет окончательное решение только после ЧМ-2022, который пройдет в декабре.

Контракт Месси истекает в 2023-м году. В прошлой кампании он совершил 26 результативных действий (11 + 14) в 34-х матчах.