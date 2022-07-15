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Фаны ПСЖ в шоке! Неймар обидел Мбапе перед всеми игроками парижан
Обзор последних новостей от Фолстена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В ПСЖ развернулся скандал уровня "Санта Барбары" или других семейных мелодрам. Болельщики парижан набросились на Неймара, и обвиняют его в унижении Килиана Мбаппе. Да еще произошло это при всех футболистах парижан!
Что именно произошло между игроками и чем завершилась вся эта история, смотрите в новом видео от блоггера Константина Фолстена! Также в выпуске много других интересных новостей, поэтому не медлите и быстро жмите на ролик. Приятного просмотра!
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