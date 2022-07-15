Фаны ПСЖ в шоке! Неймар обидел Мбапе перед всеми игроками парижан

В ПСЖ развернулся скандал уровня "Санта Барбары" или других семейных мелодрам. Болельщики парижан набросились на Неймара, и обвиняют его в унижении Килиана Мбаппе. Да еще произошло это при всех футболистах парижан!

Что именно произошло между игроками и чем завершилась вся эта история, смотрите в новом видео от блоггера Константина Фолстена! Также в выпуске много других интересных новостей, поэтому не медлите и быстро жмите на ролик. Приятного просмотра!