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Фаны ПСЖ в шоке! Неймар обидел Мбапе перед всеми игроками парижан

Франция
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Обзор последних новостей от Фолстена

Фаны ПСЖ в шоке! Неймар обидел Мбапе перед всеми игроками парижан

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В ПСЖ развернулся скандал уровня "Санта Барбары" или других семейных мелодрам. Болельщики парижан набросились на Неймара, и обвиняют его в унижении Килиана Мбаппе. Да еще произошло это при всех футболистах парижан!

Что именно произошло между игроками и чем завершилась вся эта история, смотрите в новом видео от блоггера Константина Фолстена! Также в выпуске много других интересных новостей, поэтому не медлите и быстро жмите на ролик. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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