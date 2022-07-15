ПСЖ победил в спарринге - Рамос забил с пенальти, который заработал Месси

Французский "ПСЖ" уверенно начал свой летний подготовки к новому сезону.

Парижане без особых проблем одолели клуб Лиги 2 "Кевийи Руан". Чемпион Франции отличился по разу в каждом из таймов - второй гол забил 18-летний Гассама.

А вот первый точный удар получился более интересным - Рамос реализовал пенальти, который заработал Месси. Напомним, что оба долгое время играли за испанских антагонистов - "Реал" и "Барселону".

Сегодня матч стал первым в "ПСЖ" для Кристофа Гальтье. Летом наставник сменил Маурисио Почеттино.