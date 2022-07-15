  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ победил в спарринге - Рамос забил с пенальти, который заработал Месси
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ победил в спарринге - Рамос забил с пенальти, который заработал Месси

Франция
(1 голосов)

Ранее это казалось фантастическим сюжетом

ПСЖ победил в спарринге - Рамос забил с пенальти, который заработал Месси

Фото: Paris Saint-Germain

UA-Футбол
Новина українською

Французский "ПСЖ" уверенно начал свой летний подготовки к новому сезону.

Парижане без особых проблем одолели клуб Лиги 2 "Кевийи Руан". Чемпион Франции отличился по разу в каждом из таймов - второй гол забил 18-летний Гассама.

А вот первый точный удар получился более интересным - Рамос реализовал пенальти, который заработал Месси. Напомним, что оба долгое время играли за испанских антагонистов - "Реал" и "Барселону".

Сегодня матч стал первым в "ПСЖ" для Кристофа Гальтье. Летом наставник сменил Маурисио Почеттино.

Читайте такжеИзбил Гальярдо, воспитал Обамеянга, впечатлил Моуриньо: представляем будущего тренера ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде