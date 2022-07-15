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ПСЖ победил в спарринге - Рамос забил с пенальти, который заработал Месси
Ранее это казалось фантастическим сюжетом
Фото: Paris Saint-Germain
Французский "ПСЖ" уверенно начал свой летний подготовки к новому сезону.
Парижане без особых проблем одолели клуб Лиги 2 "Кевийи Руан". Чемпион Франции отличился по разу в каждом из таймов - второй гол забил 18-летний Гассама.
А вот первый точный удар получился более интересным - Рамос реализовал пенальти, который заработал Месси. Напомним, что оба долгое время играли за испанских антагонистов - "Реал" и "Барселону".
Сегодня матч стал первым в "ПСЖ" для Кристофа Гальтье. Летом наставник сменил Маурисио Почеттино.
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