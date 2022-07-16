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Монако подписал форварда Гладбаха

Франция
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Брил Эмболо переезжает во Францию

Монако подписал форварда Гладбаха

Фото: asmonaco.com / Автор невідомий

UA-Футбол
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Третья команда предыдущего чемпионата Франции, "Монако", объявил о подписании нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Брила Эмболо. Контракт с новичком заключен на четыре сезона.

Детали трансфера не разглашаются. Но по информации Transfermarkt, монегаски заплатят за игрока 12.5 млн евро.

25-летний швейцарец Брил Эмболо выступал за "Боруссию" с 2019 года. Перед этим он защищал цвета "Шальке" и "Базеля".

Напомним, что Эмболо стал вторым новичком "Монако" во время текущего межсезонья. Ранее клуб из княжества усилился Такуми Минамино из "Ливерпуля".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Монако Брил Эмболо
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