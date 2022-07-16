Монако подписал форварда Гладбаха

Третья команда предыдущего чемпионата Франции, "Монако", объявил о подписании нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Брила Эмболо. Контракт с новичком заключен на четыре сезона.

Детали трансфера не разглашаются. Но по информации Transfermarkt, монегаски заплатят за игрока 12.5 млн евро.

25-летний швейцарец Брил Эмболо выступал за "Боруссию" с 2019 года. Перед этим он защищал цвета "Шальке" и "Базеля".