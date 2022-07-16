Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако подписал форварда Гладбаха
Брил Эмболо переезжает во Францию
Фото: asmonaco.com / Автор невідомий
Третья команда предыдущего чемпионата Франции, "Монако", объявил о подписании нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Брила Эмболо. Контракт с новичком заключен на четыре сезона.
Детали трансфера не разглашаются. Но по информации Transfermarkt, монегаски заплатят за игрока 12.5 млн евро.
25-летний швейцарец Брил Эмболо выступал за "Боруссию" с 2019 года. Перед этим он защищал цвета "Шальке" и "Базеля".
Напомним, что Эмболо стал вторым новичком "Монако" во время текущего межсезонья. Ранее
???? Bienvenue dans ta nouvelle maison ????????#BienvenueEmbolo pic.twitter.com/DQhSIC12us— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) July 15, 2022
Популярное сейчас
- The Wall Street Journal: Китай продает России товары, необходимые для продолжения войны против Украины
- ВСУ накрыли штаб и казармы оккупантов в Новой Маячке на Херсонщине
- Под вечер россия активизировала обстрелы Украины. Взрывы в Днепре, Краматорске, Кременчуге, Кривом Роге
- Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Звезду Реала с женой отравили и обокрали во время отдыха на Ибице