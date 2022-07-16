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Галтье: В Париже у Месси началась новая жизнь. Как футбольная, так и семейная
Тренер высоко отозвался о своем новом подопечном
Фото: ogcnice.com / Автор: неизвестен
Наставник "ПСЖ" Кристоф Гальтье дал комментарий относительно будущего Лионеля Месси и Неймара в команде.
"Здесь у Месси началась новая жизнь, как футбольная, так и семейная. Нужно с большим уважением относиться к тем игрокам, которые в 34 года хотят попробовать что-то новое. Не все способны на это".
Конечно, у него был период адаптации. Однако я вижу, как он выкладывается по полной в последние 10 дней. А все остальное – планета и так знает, на что способен Месси.
О Неймаре я тоже четко высказался. Команда всегда сильнее с такими замечательными игроками, как он. Мне нужно еще подстроиться под этот состав, но да, его численность нужно уменьшить", - сказал Гальтье.
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