Официально: ПСЖ подписал Юго Экитике из Реймса

Французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с 20-летним форвардом "Реймса" Юго Экитике. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, парижане хотели заплатить за нападающего около 30 миллионов евро плюс бонусы.

Однако, как сообщает клуб, "ПСЖ" арендовали Экитике всего на год - до следующего лета. Также в контракт включена опция выкупа игрока. Известно, что в приобретении Юго был лично заинтересован спортивный директор "Парижа" Луиш Кампуш.

Примечательно, что Экитике провел лишь один сезон в Лиге 1 в качестве игрока основного состава. За прошедший год он отыграл 24 матча за "Реймс", забив 10 голов и отдав 3 ассиста.