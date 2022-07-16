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Официально: ПСЖ подписал Юго Экитике из Реймса
Парижане арендовали форварда на один сезон
Фото: Premier League
Французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с 20-летним форвардом "Реймса" Юго Экитике. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, парижане хотели заплатить за нападающего около 30 миллионов евро плюс бонусы.
???? #WelcomeHugo ????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022
???? @hekitike9 pic.twitter.com/2ojgoVcNWm
Однако, как сообщает клуб, "ПСЖ" арендовали Экитике всего на год - до следующего лета. Также в контракт включена опция выкупа игрока. Известно, что в приобретении Юго был лично заинтересован спортивный директор "Парижа" Луиш Кампуш.
Примечательно, что Экитике провел лишь один сезон в Лиге 1 в качестве игрока основного состава. За прошедший год он отыграл 24 матча за "Реймс", забив 10 голов и отдав 3 ассиста.
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