Неймар нужен, справедливость в раздевалке, напарник для Мбаппе: новый тренер ПСЖ дал первое большое интервью

Назначение Кристофа Гальтье в "ПСЖ" застало врасплох - особенно на фоне упорных слухов о переговорах парижан с Зинедином Зиданом.

55-летний француз не может похвастать мировым именем, но он уже отбирал у Парижа чемпионство и шейхи решили, что его жесткий, осторожный стиль - именно то, что надо столичным суперзвездам.

Время покажет, конечно, а пока мсье Кристоф дал первое интервью в новом качестве, в котором обрисовал свое видение своего парижского проекта, который он будет строить вместе со своим соратником по чемпионскому "Лиллю" - шеф-скаутом Луишем Кампушем.

– Что вас поразило больше всего за 10 дней в "ПСЖ"?

– Талант игроков, они невероятны. Техническое качество на тренировках, заигрывание друг друга, совершенство в работе с мячом.

– У вас было сложное начало лета. Когда на вас впервые вышли представители Парижа?

– За несколько недель до официального назначения. Ко мне обратился Луиш Кампуш и четко сказал, что новым тренером "ПСЖ" буду я.

– Ажиотаж вокруг Зидана не повлиял на вашу уверенность?

– Зизу есть Зизу, у него невероятный послужной список, он уникален. Вместе с тем я не сомневался, поскольку точно знал все от президента Аль-Хелаифи и Луиша. Это было самое важное.

Гальтье, Хелаифи и Кампуш. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

– Почему тогда так долго формализовали ваш уход из "Ниццы"?

– Не хочу комментировать всю подноготную. Скажу лишь спасибо Джиму Рэтклиффу, он довольно быстро нашел общий язык с Луишем Кампушем. Все остальное было только бумажной волокитой.

– Форвард "Ниццы" Анди Делор сказал, что в Париже вы не сможете давать одну и ту же установку и говорить одни и те же слова дважды подряд. Вы тоже так думаете?

– Он прав, но я верю в свою способность к адаптации. В Ницце я тренировал молодых парней, часто очень талантливых, которым нужно было напоминать о деталях, принципах игры. Очевидно, что в Париже цель и методы моей работы будут другими. Для меня это ожидаемый вызов.

– Другими словами, нельзя одинаково относиться к Николя Пепе и Лионелю Месси?

– Требования должны быть едины для всех, но, естественно, ни один тренер не сможет одинаково обращаться к парню с единственным удачным сезоном за плечами и игроком профиля Месси.

– На пресс-конференции вы говорили, что компромиссов по дисциплине не будет. Но разве управление раздевалкой "ПСЖ" не является искусством компромиссов?

– Я имел ввиду, что каждый должен хорошо работать на команду. Чем выше уровень, тем более качественной должна быть эта работа. Я не собираюсь применять силу, мы не в армии. Наша работа с Луишем состоит в том, чтобы объединить игроков единой целью и повести их к ней, даже если у отдельных игроков больше опыта, чем у нас. Я уверен, они тоже этого захотят.

– Хорошо, а если завтра Неймар опоздает на тренировку?

– Стоп, а почему Неймар?

– Потому что это уже было в прошлом сезоне.

– Это случается в каждой раздевалке.

Месси, Мбаппе и Неймар. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Koji Watanabe

– В Париже эхо громче, чем в Лилле или Ницце.

– Это так, эхо тут международное. Я презентую правила, по которым будет жить и работать группа. Будут моменты, где возможны компромиссы, но будут и те, где их не будет. Правила будут очень четкими, и их необходимо будет соблюдать. Кем бы ни был игрок, если он наплюет на них без уважительной причины, он отойдет в сторону. Главное, что на моей стороне президент и менеджмент.

– То есть, вы получили гарантии?

– Да. Раздевалке нужна справедливость для всех. Президент особенно настаивал на этом.

– Ваш приезд связан с приходом Луиша Кампуша. Вы не сможете принимать решение без его одобрения?

– Наоборот.

– И что вы ответите тем, кто считает, будто это он вас назначил?

– Что мы вместе сделали нечто исключительное в Лилле, перейдя от борьбы за выживание к чемпионству. Я знаю, как важно, чтобы тренер и спортдир были на равных. Порой люди считают, что Луиш все сделал сам, но это их дело. Я знаю правду.

– Многие не воспринимают вас в Париже всерьез. Это из-за низкого уровня французских тренеров?

– Я читал, что мне закидают последнее место в группе ЛЧ с "Лиллем", но я извлек из тех шести матчей много пользы. В роли знаменоносца для всех французов я себя не вижу. Я лишь хочу показать, что способен управлять группой невероятно сильных исполнителей. Если бы я чувствовал, что не справлюсь, меня бы здесь не было.

– Пресса обсуждает возможный уход Неймара. Клуб якобы не против его отпустить…

– У меня противоположное мнение. Да, я еще буду адаптироваться, но на данном этапе я хочу, чтобы наш состав был максимально сильным. Команда всегда сильнее с великими игроками в составе.

– И какова будет роль Неймара в нападении?

– Мы уже обсуждали это с ним. Во-первых, график плотный, возникнет необходимость в ротации. Мне нужны сильные 11, плюс возможность не терять в качестве после пяти замен. В нападении игровое время получат все. Я знаю, где Нею удобно. Он будет помогать и на фланге, и перед парой форвардов. Он силен в игре между линиями.

– Как вам первый сезон Месси в "ПСЖ"?

– Для него это все как новая жизнь. Когда такой человек в 35 лет берется за новый вызов, это вызывает уважение. Да, был период адаптации. Из того, что вижу сейчас, его мысли только об игре. Ну, а в остальном вся планета знает, кто он и что умеет.

– Многих удивили ваши слова о том, что следует снять с Мбаппе часть ответственности…

– Это мое мнение. Я не собираюсь валить все на него. Он умеет решать эпизоды и матчи, но вокруг есть и другие. Килиан знает, чего хочет добиться и берет на себя лидерство, но лидер может быть не один.

– Как вы собираетесь его использовать?

– Если мы хотим сохранить его свежим и избежать травм, придется найти баланс с игровым временем. Вообще я хочу связать его с другим нападающим - мощным, который стал бы целью в штрафной. Килиан любит глубину, он очень техничен. Ему нужен напарник другого профиля.

190-сантиметровый Юго Экитике - новый центрфорвард "ПСЖ". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paris Saint-Germain Football/PSG

– Кто будет вашим капитаном?

– Маркиньос. Вице-капитаны тоже будут, но они этого еще не знают.

– Вы не колебались насчет Маркиньоса? Его эмоции дорого обошлись "ПСЖ" на "Бернабеу"…

– Нет, потому что я видел его не один год. То, что произошло в Мадриде, иррационально. Виноват не один игрок, а все. Плюс давление стадиона, соперника, волшебство турнира…

– Вам поставили цель взять ЛЧ?

– Не поверите, но нет. Но я все равно очень амбициозен. В "ПСЖ" надо добиваться результата, и я приехал побеждать. Мы обязаны выиграть все внутренние турниры. Без ложной скромности скажу, что мне нужны все трофеи.

– И почему "ПСЖ" выиграет ЛЧ с Гальтье, когда этого не смогли сделать Блан, Тухель и Почеттино?

– А почему нет? Знаете, кто выиграл первую ЛЧ для "Челси"? Ди Маттео. И кто бы поставил на него хотя бы цент?

– Для доминирования вам придется менять и методы, и тактику. Будете играть во что-то новое?

– Я работаю над этим уже 5-6 недель. Я больше не смогу постоянно использовать контратаки. В Париже мы будем много владеть мячом, придется растягивать оборонительные блоки, чтобы забивать.

С мячом Лионель Месси. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paris Saint-Germain Football/PSG

– Вы собираетесь играть 3-5-2. Это должно помочь решить проблему?

– Эта схема соответствует умениям игроков, которые у меня есть. Мы будем давить на соперников очень высоко. Плюс эта схема даст баланс и развяжет руки некоторым игрокам, которые чрезвычайно умелые в нападении.

– А что делать с балластом?

– Они не балласт; это унизительно - так называть игроков. У нас есть 26-27 игроков, не считая вратарей, и это чересчур много. Я уже говорил со многими. К началу сезона у нас останется 21 полевой игрок плюс несколько парней из молодежки. Интегрировать своих воспитанников - обязанность каждого большого клуба. Я верну эту практику в Париж.