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Галтье наигрывает в ПСЖ схему 3-4-1-2 с Месси в роли десятки и Неймаром с Мбаппе в нападении
Многообещающе
Фото: twitter.com/ogcnice
"ПСЖ" провел первую тренировку в Японии со зрителями на которую пришло более 10 тысяч болельщиков. Помимо прочего, на занятии выяснилось, что новоиспеченный главный тренер наигрывает новую схему, сообщает L`Equipe.
Сообщается, что новая формация описывается схемой 3-4-1-2. В тройке центральных защитников Кристоф выпустил Преснеля Кимпембе, Маркиньоса и Серхио Рамоса.
На позициях латералей играли Нуну Мендеш, которого заменил Хуан Бернат, и Ашраф Хакими. В центре поля играли Идрисса Гуйе и Витинья, которых по ходу тренировки заменили Марко Верратти и Леандро Паредес.
В паре нападающих играли Килиан Мбаппе и Неймар. Лионель Месси расположился ниже них на позиции десятки, связывая атаку с полузащитой.
Отмечается, что за тренировкой наблюдали 13 370 зрителей. Чтобы посмотреть на Парижан японские фанаты платили в среднем по 35 евро.
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