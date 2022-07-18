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Галтье наигрывает в ПСЖ схему 3-4-1-2 с Месси в роли десятки и Неймаром с Мбаппе в нападении

Франция
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Многообещающе

Галтье наигрывает в ПСЖ схему 3-4-1-2 с Месси в роли десятки и Неймаром с Мбаппе в нападении

Фото: twitter.com/ogcnice

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"ПСЖ" провел первую тренировку в Японии со зрителями на которую пришло более 10 тысяч болельщиков. Помимо прочего, на занятии выяснилось, что новоиспеченный главный тренер наигрывает новую схему, сообщает L`Equipe.

Сообщается, что новая формация описывается схемой 3-4-1-2. В тройке центральных защитников Кристоф выпустил Преснеля Кимпембе, Маркиньоса и Серхио Рамоса.

На позициях латералей играли Нуну Мендеш, которого заменил Хуан Бернат, и Ашраф Хакими. В центре поля играли Идрисса Гуйе и Витинья, которых по ходу тренировки заменили Марко Верратти и Леандро Паредес.

В паре нападающих играли Килиан Мбаппе и Неймар. Лионель Месси расположился ниже них на позиции десятки, связывая атаку с полузащитой.

Отмечается, что за тренировкой наблюдали 13 370 зрителей. Чтобы посмотреть на Парижан японские фанаты платили в среднем по 35 евро.

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В статье: Лионель Месси Неймар Кристоф Галтье Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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