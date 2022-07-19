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Марсель потратил 10 миллионов на колумбийского форварда
Будет партнером для Милика
Вице-чемпион Франции "Марсель" объявил о трансфере Луиса Суареса. Но речь не о легендарном уругвайце, а о 24-летнем колумбийце, который последние два года выступал за "Гранаду".
В прошлом сезоне Суарес забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи в 37 матчах. Это, правда, не помогло "Гранаде" сохранить место в Примере – клуб вылетел в Сегунду.
Форвард еще в 2020 году дебютировал в составе национальной сборной Колумбии, но с тех пор принял участие лишь в четырех матчах.
Отметим, что этим летом "Марсель" пока тратил деньги на то, чтобы выкупить ранее арендованных игроков. В частности, полноценные контракты с провансальцами подписали голкипер Пау Лопес (Рома), хавбеки Маттео Гендузи (Арсенал) и Ченгиз Ундер (Рома), а также форвард Аркадиуш Милик (Наполи).
Ранее сообщалось, что "Марсель" интересуется Анатолием Трубиным.
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