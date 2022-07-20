ПСЖ хочет купить фуллбека Лейпцига

Защитник "Лейпцига" Норди Мукиеле может перейти в "ПСЖ", сообщает L’Equipe. Парижане достигли принципиального соглашения с 24-летним французом.

Сообщается, что сумма трансфера превысит 10 миллионов евро.

Напомним, что ранее "ПСЖ" пытались подписать Милана Шкриньяра из "Интера", но "неррадзурри" не готовы расставаться с игроком в этом сезоне. Париж до сих пор не сумел удовлетворить их запросов по стоимости футболиста.

В 28 матчах прошлого сезона Бундеслиги 24-летний француз забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 20 миллионов евро.