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В ПСЖ больше нельзя пользоваться телефоном во время еды

Франция
(1 голосов)

Серьезные дисциплинарные изменения

В ПСЖ больше нельзя пользоваться телефоном во время еды

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Новый главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье уже в предсезонном турне в Японии серьезно взялся за дисциплину, сообщает L`Equipe. В клубной столовой больше нельзя пользоваться телефоном во время еды.

Вероятно, такие изменения призваны не только наладить дисциплину внутри команды, но и улучшить атмосферу.

Также отмечается, что со сменой тренерского штаба изменили подход и конкретные игроки. Неймар был одним из тех, кто появился на тренировочной базе "ПСЖ" до отъезда в Японию.

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Напомним, что Галтье в прошлом сезоне тренировал "Ниццу", с которой он занял 5 место в Лиге 1. В сезоне 2020/2021 "Лилль" Кристофа опередил "ПСЖ" в борьбе за чемпионство.

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В статье: Япония Кристоф Галтье ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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