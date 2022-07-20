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В ПСЖ больше нельзя пользоваться телефоном во время еды
Серьезные дисциплинарные изменения
Фото: twitter.com/PSG_inside
Новый главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье уже в предсезонном турне в Японии серьезно взялся за дисциплину, сообщает L`Equipe. В клубной столовой больше нельзя пользоваться телефоном во время еды.
Вероятно, такие изменения призваны не только наладить дисциплину внутри команды, но и улучшить атмосферу.
Также отмечается, что со сменой тренерского штаба изменили подход и конкретные игроки. Неймар был одним из тех, кто появился на тренировочной базе "ПСЖ" до отъезда в Японию.
???? Neymar ???????? fait preuve d’une grande exemplarité depuis le changement à la direction au PSG. Il était l’un des premiers arrivé au Camp des Loges les jours avant le départ au Japon.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 20, 2022
(L’ÉQUIPE)
Напомним, что Галтье в прошлом сезоне тренировал "Ниццу", с которой он занял 5 место в Лиге 1. В сезоне 2020/2021 "Лилль" Кристофа опередил "ПСЖ" в борьбе за чемпионство.
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