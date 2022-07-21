Капитан Лиона за бесценок перешел в Галатасарай

"Галатасарай" подписал правого защитника "Лиона" и сборной Франции Лео Дюбуа до 2025 года.

У 27-летнего латераля оставалось полгода по контракту с "Ткачами", так что турки заплатили за него лишь 2,5 млн евро.

Дюбуа выступал за "Лион" с 2018 года и суммарно набегал за клуб 129 матчей (5 голов). При этом сезон-2021/22 стал провальным для всей защиты "Ткачей", пропустившей 66 голов в 38 турах, что и повлекло кадровую чистку.

Для "Галатасарая" это уже третий громкий летний трансфер после переходов нападающего Хариса Сеферовича из "Бенфики" и центрхава Сержиу Оливейры из "Порту".