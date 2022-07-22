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Бавария близка к подписанию 17-летнего нападающего Ренна за 30 миллионов евро

Франция
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Траты под финал Лиги чемпионов, не меньше

Бавария близка к подписанию 17-летнего нападающего Ренна за 30 миллионов евро

Фото: twitter.com/staderennais

Новина українською

"Бавария" в скором времени может закончить сделку по нападающему "Ренна" Матису Телю, сообщает журналист Санти Ауна. Сумма сделки – 30 миллионов евро.

Сообщается, что 17-летний француз уже опустошил свой шкафчик в раздевалке "Ренна", а клубам осталось уладить формальности.

Французский клуб, в свою очередь, рассматривает в качестве замены 17-летнего форварда "Кана" из второй французской лиги Нормана Бассета.

В прошлом сезоне во всех турнирах вундеркинд провел 19 матчей, в которых забил 9 голов. 6 голов пришлись на пятую лигу Франции и 3 на молодежный кубок.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ренн
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