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Бавария близка к подписанию 17-летнего нападающего Ренна за 30 миллионов евро
Траты под финал Лиги чемпионов, не меньше
Фото: twitter.com/staderennais
"Бавария" в скором времени может закончить сделку по нападающему "Ренна" Матису Телю, сообщает журналист Санти Ауна. Сумма сделки – 30 миллионов евро.
Сообщается, что 17-летний француз уже опустошил свой шкафчик в раздевалке "Ренна", а клубам осталось уладить формальности.
????Info : Rennes devrait céder Mathys Tel ???????? au Bayern Munich— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2022
■ Offre ~ 30M€ bonus compris en passe d'être acceptée
■ Derniers détails à régler
■ Rennes a ciblé plusieurs joueurs à fort potentiel pour le remplacer dont Norman Bassette ???????? de Caen.https://t.co/eqmqCYitWA
Французский клуб, в свою очередь, рассматривает в качестве замены 17-летнего форварда "Кана" из второй французской лиги Нормана Бассета.
В прошлом сезоне во всех турнирах вундеркинд провел 19 матчей, в которых забил 9 голов. 6 голов пришлись на пятую лигу Франции и 3 на молодежный кубок.
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