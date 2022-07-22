Бавария близка к подписанию 17-летнего нападающего Ренна за 30 миллионов евро

"Бавария" в скором времени может закончить сделку по нападающему "Ренна" Матису Телю, сообщает журналист Санти Ауна. Сумма сделки – 30 миллионов евро.

Сообщается, что 17-летний француз уже опустошил свой шкафчик в раздевалке "Ренна", а клубам осталось уладить формальности.

????Info : Rennes devrait céder Mathys Tel ???????? au Bayern Munich



■ Offre ~ 30M€ bonus compris en passe d'être acceptée



■ Derniers détails à régler



■ Rennes a ciblé plusieurs joueurs à fort potentiel pour le remplacer dont Norman Bassette ???????? de Caen.https://t.co/eqmqCYitWA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 22, 2022

Французский клуб, в свою очередь, рассматривает в качестве замены 17-летнего форварда "Кана" из второй французской лиги Нормана Бассета.

В прошлом сезоне во всех турнирах вундеркинд провел 19 матчей, в которых забил 9 голов. 6 голов пришлись на пятую лигу Франции и 3 на молодежный кубок.