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Неймар перестал думать об уходе с ПСЖ после того, как главным тренером стал Галтье

Франция
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Неймар перестал думать об уходе с ПСЖ после того, как главным тренером стал Галтье

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Неймар больше не думает об уходе из "ПСЖ" после того, как клуб возглавил новый тренер Кристоф Галтье.

Учитывая кадровые перестановки летом, Неймар не исключал, что ситуация может измениться в худшую сторону, но в итоге вингер почувствовал себя желанным в "ПСЖ".

Кроме того, бразилец провел серию бесед с новым тренером Кристофом Гальтье. Разговаривали они о тактике, позиции на поле и смене ролей. Отмечается, что эти разговоры и потенциально новая роль воодушевили Неймара.

Возможно, вингер будет чередовать с Лионелем Месси функции полузащитника и ложной девятки. У бразильца будет более атакующая роль, но ему придется опускаться вглубь, чтобы пользоваться пространством между линиями соперника.

Неймар провел уже 144 матча за парижский клуб с момента трансфера, в которых забил 100 голов и отдал 60 ассистов.

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В статье: Неймар Кристоф Галтье ПСЖ
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Источник:
UOL

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