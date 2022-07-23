Неймар перестал думать об уходе с ПСЖ после того, как главным тренером стал Галтье

Неймар больше не думает об уходе из "ПСЖ" после того, как клуб возглавил новый тренер Кристоф Галтье.

Учитывая кадровые перестановки летом, Неймар не исключал, что ситуация может измениться в худшую сторону, но в итоге вингер почувствовал себя желанным в "ПСЖ".

Кроме того, бразилец провел серию бесед с новым тренером Кристофом Гальтье. Разговаривали они о тактике, позиции на поле и смене ролей. Отмечается, что эти разговоры и потенциально новая роль воодушевили Неймара.

Возможно, вингер будет чередовать с Лионелем Месси функции полузащитника и ложной девятки. У бразильца будет более атакующая роль, но ему придется опускаться вглубь, чтобы пользоваться пространством между линиями соперника.

Неймар провел уже 144 матча за парижский клуб с момента трансфера, в которых забил 100 голов и отдал 60 ассистов.