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Ренн отказался продавать Баварии Теля за 25 млн евро

Франция
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Ренн отказался продавать Баварии Теля за 25 млн евро

Фото: Redon Maville

Новина українською

Французский "Ренн" не стал продавать молодого форварда Матиса Теля мюнхенской "Баварии".

Клуб отклонил третье предложение мюнхенцев о трансфере 17-летнего игрока. "Бавария" предлагала более 25 миллионов евро. Ранее "Ренн" также отклонил предложения на сумму 17 и 22,5 миллиона евро.

Сообщается, что французы хотят получить за продажу футболиста не менее 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Тель провел 7 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ренн
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Источник:
GFFN

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