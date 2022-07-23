Ренн отказался продавать Баварии Теля за 25 млн евро

Французский "Ренн" не стал продавать молодого форварда Матиса Теля мюнхенской "Баварии".

Клуб отклонил третье предложение мюнхенцев о трансфере 17-летнего игрока. "Бавария" предлагала более 25 миллионов евро. Ранее "Ренн" также отклонил предложения на сумму 17 и 22,5 миллиона евро.

Сообщается, что французы хотят получить за продажу футболиста не менее 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Тель провел 7 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.