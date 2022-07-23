  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар о возможном уходе из ПСЖ: Я хочу остаться в Париже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар о возможном уходе из ПСЖ: Я хочу остаться в Париже

Франция
(1 голосов)

Бразилец скован многолетним контрактом с клубом

Неймар о возможном уходе из ПСЖ: Я хочу остаться в Париже

Фото: US Sports

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар прокомментировал информацию о своем потенциальном уходе из клуба этим летом в интервью L`Equipe:

"Что изменилось в команде в сравнении с предыдущим сезоном?

- Думаю, рановато говорить об этом. Мы все недостаточно хорошо друг друга знаем, чтобы говорить об изменениях в сравнении с прошлым годом.

Многие слухи заявляют о твоем уходе из клуба. Это правда?

- Какая правда? Я хочу остаться в Париже. Не знаю насчет клуба, так как они мне ничего не говорили. У меня многолетний контракт с клубом. Так что, пока что мне ничего не сообщали.

Тебя много критиковали в прошлом сезоне. Хочешь ли ты доказать что-то твоим критикам?

- Нет. Правда такова, что мне нечего кому-либо доказывать. Люди говорят слишком много, так как не могут сделать ничего иного. Они знают меня, знают каков я, как я играю. Мне нечего доказывать. Мне нравится играть в футбол, я счастлив".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде