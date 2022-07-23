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Неймар о возможном уходе из ПСЖ: Я хочу остаться в Париже
Бразилец скован многолетним контрактом с клубом
Фото: US Sports
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар прокомментировал информацию о своем потенциальном уходе из клуба этим летом в интервью L`Equipe:
"Что изменилось в команде в сравнении с предыдущим сезоном?
- Думаю, рановато говорить об этом. Мы все недостаточно хорошо друг друга знаем, чтобы говорить об изменениях в сравнении с прошлым годом.
Многие слухи заявляют о твоем уходе из клуба. Это правда?
- Какая правда? Я хочу остаться в Париже. Не знаю насчет клуба, так как они мне ничего не говорили. У меня многолетний контракт с клубом. Так что, пока что мне ничего не сообщали.
Тебя много критиковали в прошлом сезоне. Хочешь ли ты доказать что-то твоим критикам?
- Нет. Правда такова, что мне нечего кому-либо доказывать. Люди говорят слишком много, так как не могут сделать ничего иного. Они знают меня, знают каков я, как я играю. Мне нечего доказывать. Мне нравится играть в футбол, я счастлив".
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