  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника сборной Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника сборной Франции

Франция
(1 голосов)

Норди Мукиеле вот-вот переедет в Париж

ПСЖ и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника сборной Франции

Фото: myshareusa

UA-Футбол
Новина українською

Французский "ПСЖ" и немецкий "РБ Лейпциг" достигли соглашения касательно трансфера защитника последних, Норди Мукиеле. Правый фулбек перейдет в клуб из столицы Франции уже в ближайшие дни.

Сумма трансфера, как сообщает L`Equipe, не разглашается. Однако, по информации издания, Мукиеле уже успел согласовать условия будущего личного контракта с "ПСЖ". В Лейпциг Норди перебрался 4 года назад из "Монпелье" за 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мукиеле отыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Всего, за четыре года, Норди отыграл 145 игр в футболке "РБ Лейпциг". Ровно 100 из них – в Бундеслиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: РБ Лейпциг Норди Мукиеле ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде