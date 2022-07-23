ПСЖ и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника сборной Франции

Французский "ПСЖ" и немецкий "РБ Лейпциг" достигли соглашения касательно трансфера защитника последних, Норди Мукиеле. Правый фулбек перейдет в клуб из столицы Франции уже в ближайшие дни.

Сумма трансфера, как сообщает L`Equipe, не разглашается. Однако, по информации издания, Мукиеле уже успел согласовать условия будущего личного контракта с "ПСЖ". В Лейпциг Норди перебрался 4 года назад из "Монпелье" за 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мукиеле отыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Всего, за четыре года, Норди отыграл 145 игр в футболке "РБ Лейпциг". Ровно 100 из них – в Бундеслиге.