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ПСЖ и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника сборной Франции
Норди Мукиеле вот-вот переедет в Париж
Фото: myshareusa
Французский "ПСЖ" и немецкий "РБ Лейпциг" достигли соглашения касательно трансфера защитника последних, Норди Мукиеле. Правый фулбек перейдет в клуб из столицы Франции уже в ближайшие дни.
Сумма трансфера, как сообщает L`Equipe, не разглашается. Однако, по информации издания, Мукиеле уже успел согласовать условия будущего личного контракта с "ПСЖ". В Лейпциг Норди перебрался 4 года назад из "Монпелье" за 16 миллионов евро.
В прошлом сезоне Мукиеле отыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Всего, за четыре года, Норди отыграл 145 игр в футболке "РБ Лейпциг". Ровно 100 из них – в Бундеслиге.
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