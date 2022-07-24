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Неймар – о возможном трансфере: Хочу остаться в ПСЖ, мне никогда ничего об этом не говорили

Франция
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Говорит, что счастлив

Неймар – о возможном трансфере: Хочу остаться в ПСЖ, мне никогда ничего об этом не говорили

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий французского "Пари Сен Жермен" Неймар прокомментировал слухи о своем потенциальном трансфере:

– Есть много слухов о том, что Вы покидаете команду. Это правда?

– Что правда? Я хочу остаться в ПСЖ. Я не знаю о желании клуба потому, что мне никогда ничего об этом не говорили. У меня здесь контракт на несколько лет. Вот и все. Пока мне ничего не говорили.

– В прошлом сезоне вас сильно критиковали. Хотите что-то доказать своим критикам?

– Нет. Правда в том, что я не должен что-то кому-то доказывать. Люди говорят слишком много, потому что это единственное, что они могут сделать. Они меня знают. Знают, какой я, как я играю. Мне нечего демонстрировать. Я люблю играть в футбол, я счастлив”, - сказал Неймар.

Отметим, что бразилец находится в “Пари Сен Жермен” с 2017-го года. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. В последний раз он продолжал соглашение 8 мая 2021 года.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L'Equipe

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