Неймар – о возможном трансфере: Хочу остаться в ПСЖ, мне никогда ничего об этом не говорили

Нападающий французского "Пари Сен Жермен" Неймар прокомментировал слухи о своем потенциальном трансфере:

“ – Есть много слухов о том, что Вы покидаете команду. Это правда?‎

‎– Что правда? Я хочу остаться в ПСЖ. Я не знаю о желании клуба потому, что мне никогда ничего об этом не говорили. У меня здесь контракт на несколько лет. Вот и все. Пока мне ничего не говорили.‎

– В прошлом сезоне вас сильно критиковали. Хотите что-то доказать своим критикам?

‎– Нет. Правда в том, что я не должен что-то кому-то доказывать. Люди говорят слишком много, потому что это единственное, что они могут сделать. Они меня знают. Знают, какой я, как я играю. Мне нечего демонстрировать. Я люблю играть в футбол, я счастлив”, - сказал Неймар.