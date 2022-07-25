  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Саутгемптон подписал Мара и, вероятно, спас Бордо от банкротства
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгемптон подписал Мара и, вероятно, спас Бордо от банкротства

Франция
(2 голосов)

Неужели хеппи-энд?

Саутгемптон подписал Мара и, вероятно, спас Бордо от банкротства

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt Watson/Southampton FC

Новина українською

Форвард "Бордо" Секу Мара подписал 4-летний контракт с "Саутгемптоном". Сумма сделки - 11 млн евро плюс 2 млн бонусами.

19-летний нападающий забил 6 голов в 26 матчах минувшего чемпионата. Также на его счету 6 мячей в 10 играх за сборную Франции U-20.

Этот трансфер может спасти "Бордо" от понижения в классе до 3-го дивизиона и, как следствие, банкротства. Ранее жирондинцам не хватало 10 млн, чтобы убедить финансового регулятора в своей платежеспособности. Теперь они есть.

Первый шаг уже сделан - сегодня Французский олимпийский комитет одобрил апелляцию "Бордо" на принудительное понижение. Дальше слово за федерацией футбола.

Интересно, что у жирондинцев были и другие варианты с продажами игроков, но все остальные покупатели ждали, пока клуб обанкротится, чтобы забрать парней бесплатно. "Саутгемптон" - единственный, кто протянул французам руку помощи.

"Бордо" - исторический клуб для Лиги 1; на его счету 6 побед в чемпионате и 4 - в Кубке Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: "Саутгемптон" Бордо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде