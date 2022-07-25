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Саутгемптон подписал Мара и, вероятно, спас Бордо от банкротства
Неужели хеппи-энд?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt Watson/Southampton FC
Форвард "Бордо" Секу Мара подписал 4-летний контракт с "Саутгемптоном". Сумма сделки - 11 млн евро плюс 2 млн бонусами.
19-летний нападающий забил 6 голов в 26 матчах минувшего чемпионата. Также на его счету 6 мячей в 10 играх за сборную Франции U-20.
Этот трансфер может спасти "Бордо" от понижения в классе до 3-го дивизиона и, как следствие, банкротства. Ранее жирондинцам не хватало 10 млн, чтобы убедить финансового регулятора в своей платежеспособности. Теперь они есть.
Первый шаг уже сделан - сегодня Французский олимпийский комитет одобрил апелляцию "Бордо" на принудительное понижение. Дальше слово за федерацией футбола.
Интересно, что у жирондинцев были и другие варианты с продажами игроков, но все остальные покупатели ждали, пока клуб обанкротится, чтобы забрать парней бесплатно. "Саутгемптон" - единственный, кто протянул французам руку помощи.
"Бордо" - исторический клуб для Лиги 1; на его счету 6 побед в чемпионате и 4 - в Кубке Франции.
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