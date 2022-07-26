Новичок ПСЖ Мукиеле сделал больше всех отборов в Лейпциге с 2018 года

Защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле в "Лейпциге" с 2018 года сделал 113 отборов, сообщает Opta. Он был самым отбирающим игроком в команде.

113 – Since he has joined the club in July 2018, RB Leipzig‘s Nordi #Mukiele has won 113 tackles in the #Bundesliga; more than any other player has managed for Leipzig during that period. Robust. @RBLeipzig_EN pic.twitter.com/MRnnZ3KjR3 — OptaFranz (@OptaFranz) July 26, 2022

Норди выступал за "Лейпциг" с 2018 года. Он перешел из "Монпелье" за 16 миллионов евро.

В сентябре 2021 года Норди дебютировал в составе сборной Франции.

Мукиеле подписал контракт с "ПСЖ" до 2027 года. Парижане заплатили за фуллбека 16 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы.