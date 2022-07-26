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Новичок ПСЖ Мукиеле сделал больше всех отборов в Лейпциге с 2018 года

Франция
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Интерес "ПСЖ" и "Челси" взялся не просто так

Новичок ПСЖ Мукиеле сделал больше всех отборов в Лейпциге с 2018 года

Фото: en.psg.fr

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле в "Лейпциге" с 2018 года сделал 113 отборов, сообщает Opta. Он был самым отбирающим игроком в команде.

Норди выступал за "Лейпциг" с 2018 года. Он перешел из "Монпелье" за 16 миллионов евро.

В сентябре 2021 года Норди дебютировал в составе сборной Франции.

Мукиеле подписал контракт с "ПСЖ" до 2027 года. Парижане заплатили за фуллбека 16 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы.

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В статье: РБ Лейпциг Норди Мукиеле ПСЖ
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