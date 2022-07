Новичок ПСЖ Мукиеле сделал больше всех отборов в Лейпциге с 2018 года

Защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле в "Лейпциге" с 2018 года сделал 113 отборов, сообщает Opta. Он был самым отбирающим игроком в команде.

