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Новичок ПСЖ Мукиеле сделал больше всех отборов в Лейпциге с 2018 года
Интерес "ПСЖ" и "Челси" взялся не просто так
Фото: en.psg.fr
Защитник "ПСЖ" Норди Мукиеле в "Лейпциге" с 2018 года сделал 113 отборов, сообщает Opta. Он был самым отбирающим игроком в команде.
113 – Since he has joined the club in July 2018, RB Leipzig‘s Nordi #Mukiele has won 113 tackles in the #Bundesliga; more than any other player has managed for Leipzig during that period. Robust. @RBLeipzig_EN pic.twitter.com/MRnnZ3KjR3— OptaFranz (@OptaFranz) July 26, 2022
Норди выступал за "Лейпциг" с 2018 года. Он перешел из "Монпелье" за 16 миллионов евро.
В сентябре 2021 года Норди дебютировал в составе сборной Франции.
Мукиеле подписал контракт с "ПСЖ" до 2027 года. Парижане заплатили за фуллбека 16 миллионов евро. Также в соглашении прописаны бонусы.
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