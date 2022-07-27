Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ после провалов в ЛЧ хочет пригласить в команду психолога
После "Реала" психолог нужен каждому из его соперников в плей-офф
Фото: twitter.com/gigiodonna1
"ПСЖ" прорабатывает возможность найма психолога на полный рабочий день, сообщает Goal. Такая идея возникла после поражения от "Реала" (1:0, 1:3) в 1/8 финала прошлого сезона Лиги чемпионов.
Идею предложил бывший спортивный директор клуба – Леонардо. Нынешнее руководство придерживается того же мнения.
Частью работы нового штатного специалиста также должно стать стать проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:goal.com
Популярное сейчас
- АИК - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Воспитанник Динамо близок к переходу в Шахтер - журналист
- "Нам известен следующий шаг россии". Посольство США пригрозило кремлю ответом
- Саутгемптон подписал Мара и, вероятно, спас Бордо от банкротства
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
Новости по теме
- 15:54 Зарубежные Вест Хэм приобрел форварда Сассуоло, Лингард будет играть за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 19:49 Зарубежные Президент ПСЖ: Суперлига уже мертва. Странно, что Реал заслуженно выиграл ЛЧ, но не хочет в ней играть
- 15:19 Прогнозы на футбол Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2022 в 23:10
Ответить
0
0