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ПСЖ после провалов в ЛЧ хочет пригласить в команду психолога

Франция
(1 голосов)

После "Реала" психолог нужен каждому из его соперников в плей-офф

ПСЖ после провалов в ЛЧ хочет пригласить в команду психолога

Фото: twitter.com/gigiodonna1

Новина українською

"ПСЖ" прорабатывает возможность найма психолога на полный рабочий день, сообщает Goal. Такая идея возникла после поражения от "Реала" (1:0, 1:3) в 1/8 финала прошлого сезона Лиги чемпионов.

Идею предложил бывший спортивный директор клуба – Леонардо. Нынешнее руководство придерживается того же мнения.

Частью работы нового штатного специалиста также должно стать стать проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2022 в 23:10
куда высылать резюме?
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