ПСЖ после провалов в ЛЧ хочет пригласить в команду психолога

"ПСЖ" прорабатывает возможность найма психолога на полный рабочий день, сообщает Goal. Такая идея возникла после поражения от "Реала" (1:0, 1:3) в 1/8 финала прошлого сезона Лиги чемпионов.

Идею предложил бывший спортивный директор клуба – Леонардо. Нынешнее руководство придерживается того же мнения.

Частью работы нового штатного специалиста также должно стать стать проведение мероприятий, укрепляющих командный дух.