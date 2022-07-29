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Паредес всё ближе к Ювентусу на фоне травмы Погба

Франция
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В полузащите может стать совсем пусто

Паредес всё ближе к Ювентусу на фоне травмы Погба

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес может перейти в "Ювентус", сообщает Goal.com. Спортивный директор парижан Лукас Кампос предложил аргентинского хавбека лично Аллегри.

"Ювентус" ищет варианты усиления полузащиты на трансферном рынке в связи с уходом Рэмси и возможным уходом Артура, которому так и не удалось закрепиться в основе туринской команды.

Также травму колена накануне получил Погба, который теперь может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Сам Паредес не исключает возможности перехода, так как осознает, что у Галтье и Кампоса в приоритете другие игроки, что скажется на его игровом времени.

Контракт аргентинца истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне Паредес провел за "ПСЖ" 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 17 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Леандро Паредес ПСЖ
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Источник:
goal.com

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