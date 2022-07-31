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Месси забил в первом официальном матче ПСЖ в сезоне

Франция
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В национальном Суперкубке

Месси забил в первом официальном матче ПСЖ в сезоне

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Сейчас проходит поединок за Суперкубок Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Нантом" (2:0 - второй тайм).

Счет в поединке открыл форвард парижан Лионель Месси - аргентинец поразил ворота соперника на 22-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал первым для 35-летнего нападающего в сезоне.

В прошлом сезоне во всех турнирах в составе "ПСЖ" Месси провел 35 матчей, в которых записал на свой счет 10 голов и 14 ассистов.

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В статье: Лионель Месси Нант (Нант) ПСЖ
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