Суперкубок Франции

Тель-Авив, "Блюмфильд"

ПСЖ – Нант 4:0

Голы: Месси 22, Неймар 45+5, 82 (пен), Рамос 57

ПСЖ: Доннарумма – Кимпембе, Маркиньос, Рамос – Мендеш (Бернат, 68), Витор Феррейра (Данилу, 68) , Верратти (Паредес, 78), Хакими (Мукиеле, 78) – Неймар, Месси, Сарабия (Муинга, 84)

Нант: Ляфон – Паллуа, Жиротто, Кастеллетто – Аппиа (Фабио, 78), Чиривелья (Мохамед, 64), Сиссоко, Коко (Мутуссами, 64) – Блас – Симон, Гиссан (Коршья, 78)

Предупреждения: В. Феррейра 16 – Коко 38, Мутуссами 75

Удаление: Кастеллетто 81

"Пари Сен-Жермен" начал сезон с яркой победы над "Нантом" в Суперкубке Франции. Для столичного клуба это 11-й триумф в турнире – здесь они абсолютные рекордсмены страны. "ПСЖ" вернул трофей после неудачи в прошлом году в игре с бывшей командой Кристофера Галтье "Лиллем", хотя тогда наставник уже не был у руля "догов". Сегодня Галтье впервые взял Суперкубок, задав хороший тон своей карьере в Париже – здесь его будут судить только по количеству титулов.

Галтье выставил на игру нетипичные 3-4-1-2. На новом месте ему придётся адаптироваться, и такой вариант выглядел подходящим для суперзвёзд впереди, и для остроатакующих вингбеков. До безупречных перфомансов "Лилля" или "Ниццы" Парижу было далеко, но по их меркам сзади всё было прилично – Донаррумме пришлось лишь дважды всерьёз вступать в игру за 90 минут.

Даже без дисквалифицированного Мбаппе "ПСЖ" всё равно создавал много. При Почеттино команда привыкла включаться фрагментарно, когда сильно нужно. Сегодня было заметно больше футбольного содержания, и это радует. Особенно порадовал Лео Месси. Вышел в свободной роли в центре атаки, и напомнил о своём величии как игрока, хотя забил только раз. Неймар местами выключался, но блестящий штрафной затмил всё – ровно как гол Рамоса пяткой после парочки позиционных ошибок.

О "Нанте" сказать особо нечего. Антуан Камбуаре умеет доставить проблем Парижу, когда те не в духе, но сегодня у "канареек" попросту не было шансов. Союз Галтье и "ПСЖ" вызвал немало вопросов, но перфоманс в Суперкубке подарил робкую надежду, что новый тренер может привнести игре этой команды немного дисциплины и придать её игре более стройный вид. Но это только начало истории, хоть и многообещающее.