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Месси как молодой, Неймар бьет в цель, Рамос забивает пяткой. ВИДЕО обзор матча ПСЖ - Нант

Франция
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Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Нант, Суперкубок Франции, 31 июля 2022

Месси как молодой, Неймар бьет в цель, Рамос забивает пяткой. ВИДЕО обзор матча ПСЖ - Нант

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча за Суперкубок Франции, в котором встречались "Пари Сен-Жермен" и "Нант". Похоже, новому тренеру парижан Гальтье удалось найти оптимальную комбинацию звезд – ПСЖ играл красиво и эффективно. Правда, пока без отбывавшего дисквалификацию Мбаппе. Месси открыл счет, накрутив соперников в своем стиле. Неймар забил со штрафного и пенальти, а Рамос сориентировался перед воротами во время стандарта. Удастся ли ПСЖ продолжить в том же духе?

Суперкубок Франции
31 июля. Тель-Авив. Блумфильд
"Пари Сен-Жермен" - "Нант" 4:0
Голы: Месси 22, Неймар 45+5, Рамос 57, Неймар 82 пен.

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В статье: Суперкубок Франции Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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