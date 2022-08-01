Месси как молодой, Неймар бьет в цель, Рамос забивает пяткой. ВИДЕО обзор матча ПСЖ - Нант

Вашему вниманию видео обзор матча за Суперкубок Франции, в котором встречались "Пари Сен-Жермен" и "Нант". Похоже, новому тренеру парижан Гальтье удалось найти оптимальную комбинацию звезд – ПСЖ играл красиво и эффективно. Правда, пока без отбывавшего дисквалификацию Мбаппе. Месси открыл счет, накрутив соперников в своем стиле. Неймар забил со штрафного и пенальти, а Рамос сориентировался перед воротами во время стандарта. Удастся ли ПСЖ продолжить в том же духе?

Суперкубок Франции

31 июля. Тель-Авив. Блумфильд

"Пари Сен-Жермен" - "Нант" 4:0

Голы: Месси 22, Неймар 45+5, Рамос 57, Неймар 82 пен.