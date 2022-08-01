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Месси как молодой, Неймар бьет в цель, Рамос забивает пяткой. ВИДЕО обзор матча ПСЖ - Нант
Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Нант, Суперкубок Франции, 31 июля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча за Суперкубок Франции, в котором встречались "Пари Сен-Жермен" и "Нант". Похоже, новому тренеру парижан Гальтье удалось найти оптимальную комбинацию звезд – ПСЖ играл красиво и эффективно. Правда, пока без отбывавшего дисквалификацию Мбаппе. Месси открыл счет, накрутив соперников в своем стиле. Неймар забил со штрафного и пенальти, а Рамос сориентировался перед воротами во время стандарта. Удастся ли ПСЖ продолжить в том же духе?
Суперкубок Франции
31 июля. Тель-Авив. Блумфильд
"Пари Сен-Жермен" - "Нант" 4:0
Голы: Месси 22, Неймар 45+5, Рамос 57, Неймар 82 пен.
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