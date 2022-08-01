Ницца выкупила молодого таланта из российского Локомотива

"Ницца" объявила о подписании пятилетнего контракта с опорным полузащитником Алексисом Бека-Бека.

Московский "Локомотив" выручил за 21-летнего француза 12 млн евро. Это вдвое больше, чем россияне заплатили за него годом ранее "Кану".

В россии Бека-Бека успел сыграть 28 матчей и имел смешанную прессу. Тем не менее, на родине он все еще котируется высоко, и был одной из главных целей "Ниццы" на это трансферное окно.

Bienvenue chez toi Alexis Beka Beka #OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) August 1, 2022

С момента вторжения в Украину игроки регулярно покидают РПЛ безвозмездно, пользуясь правилами ФИФА, но французы заплатили деньги. Вероятно, для их собственника Джима Рэтклиффа это просто мизерная сумма - его состояние оценивают в 15 млрд долларов.