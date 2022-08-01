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Ницца выкупила молодого таланта из российского Локомотива

Франция
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Алексис Бека-Бека возвращается во Францию

Ницца выкупила молодого таланта из российского Локомотива

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giampiero Sposito

Новина українською

"Ницца" объявила о подписании пятилетнего контракта с опорным полузащитником Алексисом Бека-Бека.

Московский "Локомотив" выручил за 21-летнего француза 12 млн евро. Это вдвое больше, чем россияне заплатили за него годом ранее "Кану".

В россии Бека-Бека успел сыграть 28 матчей и имел смешанную прессу. Тем не менее, на родине он все еще котируется высоко, и был одной из главных целей "Ниццы" на это трансферное окно.

С момента вторжения в Украину игроки регулярно покидают РПЛ безвозмездно, пользуясь правилами ФИФА, но французы заплатили деньги. Вероятно, для их собственника Джима Рэтклиффа это просто мизерная сумма - его состояние оценивают в 15 млрд долларов.

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В статье: Локомотив (Москва) Ницца
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