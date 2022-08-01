Исмаили после прощания с Шахтером переходит во французский гранд

Многолетний защитник "Шахтера" Исмаили недолго был без работы и уже договорился об условиях контракта с "Лиллем", пишет L'Equipe.

У 32-летнего латераля также был вариант с "Интернасьоналом", однако он решил еще остаться в Европе. В ближайшие дни его ждут в клубе для медосмотра.

Отметим, что "Догов" с июня тренирует Паулу Фонсека, под руководством которого Исмаили показывал свой лучший футбол в 2016-19 годах. Вероятно, он и был инициатором сделки, которая для "Лилля" выглядит довольно рискованно.

Дело в том, что ветеран не имел игровой практики с декабря и все это время тренировался самостоятельно. Дебютировать в Лиге 1 он сможет еще нескоро.

В Украине Исмаили оставил после себя добрую память. Он играл за "Шахтер" 9 лет, забил 16 голов в 228 матчах и шесть раз становился чемпионом Украины.