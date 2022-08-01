Мудрик нарасхват. Ницца хочет себе украинского полузащитника

"Ницца" интересуется полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Михаилом Мудриком, сообщает Foot Mercato. Дончане готовы рассматривать предложения от 20 миллионов евро.

Главный тренер "Ниццы" Фавр уже пригласил этим летом молодого румына Рауша Илие и хотел бы попытать удачу в подписании Мудрика.

Проблема в том, что "Байер", который несколько месяцев ведет трансфер украинца – предпочтительный вариант для Мудрика. Отмечается, что переход настолько затянулся из-за проблем с визой для украинского хавбека.

Таким образом "Ницце" придется переубедить полузащитника переходить в "Байер".

В прошлом сезоне Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 9 миллионов евро.