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Мудрик нарасхват. Ницца хочет себе украинского полузащитника

Франция
(3 голосов)

Что там с "Байером"?

Мудрик нарасхват. Ницца хочет себе украинского полузащитника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ницца" интересуется полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Михаилом Мудриком, сообщает Foot Mercato. Дончане готовы рассматривать предложения от 20 миллионов евро.

Главный тренер "Ниццы" Фавр уже пригласил этим летом молодого румына Рауша Илие и хотел бы попытать удачу в подписании Мудрика.

Проблема в том, что "Байер", который несколько месяцев ведет трансфер украинца – предпочтительный вариант для Мудрика. Отмечается, что переход настолько затянулся из-за проблем с визой для украинского хавбека.

Таким образом "Ницце" придется переубедить полузащитника переходить в "Байер".

В прошлом сезоне Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 9 миллионов евро.

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В статье: Ницца Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (5)
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Footballers (Умань)
01.08.2022 в 21:53
В Ніццу ,Вінницю і в задниц..ю поїде)
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0
0
storm_ua (Николаев)
01.08.2022 в 20:52
Бундеслига правильный выбор или премьер лига Англии. Это лучшее что может быть по его тех данным.
Ответить
0
-1
storm_ua (Николаев)
01.08.2022 в 20:52
Бундеслига правильный выбор или премьер лига Англии. Это лучшее что может быть по его тех данным.
Ответить
0
-1
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
01.08.2022 в 19:43
Ніцца так само хоче як Байєр?
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+1
-1
avatar
satellite (Харьков)
01.08.2022 в 19:12
А не маловато,девять лямов оценили???
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+1
-1

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