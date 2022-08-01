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Без работы был неделю: Аарон Рэмси подписал контракт с Ниццей
Четвертый чемпионат за четыре года для валлийца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus
"Ницца" объявила о подписании опытного атакующего полузащитника Аарона Рэмси. Детали контракта не разглашаются.
31-летний валлиец неделю назад расторг контракт с "Ювентусом", так что во Францию перебрался как свободный агент.
Карьера Рэмси пребывает на спаде после ухода из "Арсенала" в 2019 году. В Турине свой лучший футбол он так и не показал, а вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Рейнджерс", где больше всего запомнился незабитым пенальти в финале Лиги Европы.
Ранее сегодня "Ницца" подписала опорника Алексиса Бека-Бека. Ходят также слухи об интересе "Орлят" к Михаилу Мудрику из "Шахтера".
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