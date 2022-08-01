Без работы был неделю: Аарон Рэмси подписал контракт с Ниццей

"Ницца" объявила о подписании опытного атакующего полузащитника Аарона Рэмси. Детали контракта не разглашаются.

31-летний валлиец неделю назад расторг контракт с "Ювентусом", так что во Францию перебрался как свободный агент.

Карьера Рэмси пребывает на спаде после ухода из "Арсенала" в 2019 году. В Турине свой лучший футбол он так и не показал, а вторую половину минувшего сезона провел в аренде в "Рейнджерс", где больше всего запомнился незабитым пенальти в финале Лиги Европы.

Ранее сегодня "Ницца" подписала опорника Алексиса Бека-Бека. Ходят также слухи об интересе "Орлят" к Михаилу Мудрику из "Шахтера".