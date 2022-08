Все согласовано. ПСЖ подпишет 24-летнего португальца, который зажигал на Евро-2016

Французский "ПСЖ" согласовал новый летний трансфер.

Состав клуба, как говорит Фабрицио Романо, пополнит 24-летний хавбек Ренату Саншеш. За это "Лилль" получит порядка 15 миллионов евро, а сам полузащитник подпишет долгосрочный контракт.

Renato Sanches to PSG, here we go! Full agreement reached for €15m fee after deal at final stages yesterday night. Medical tests scheduled for Renato in Paris ???????????? #PSG



Personal terms agreed long time ago - so Luís Campos signs the player he wanted since day 1. pic.twitter.com/EgQbsV8zap