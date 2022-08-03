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Все согласовано. ПСЖ подпишет 24-летнего португальца, который зажигал на Евро-2016
С того времени он провалился в "Баварии", но сумел вернуться
Фото: Vbet News
Французский "ПСЖ" согласовал новый летний трансфер.
Состав клуба, как говорит Фабрицио Романо, пополнит 24-летний хавбек Ренату Саншеш. За это "Лилль" получит порядка 15 миллионов евро, а сам полузащитник подпишет долгосрочный контракт.
Renato Sanches to PSG, here we go! Full agreement reached for €15m fee after deal at final stages yesterday night. Medical tests scheduled for Renato in Paris ???????????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022
Personal terms agreed long time ago - so Luís Campos signs the player he wanted since day 1. pic.twitter.com/EgQbsV8zap
Саншеш зажег на Евро-2016, где стал чемпионом и в конце года был признан лучшим молодым игроком мира. Далее последовал провальный трансфер в "Баварию" за 30 миллионов и переход в "Лилль", где он восстановил имя.
Ренату хорошо знаком с новым тренером "ПСЖ" Кристофом Галтье. Вместе они становились чемпионами Франции в 2021-м году.
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