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Все согласовано. ПСЖ подпишет 24-летнего португальца, который зажигал на Евро-2016

Франция
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С того времени он провалился в "Баварии", но сумел вернуться

Все согласовано. ПСЖ подпишет 24-летнего португальца, который зажигал на Евро-2016

Фото: Vbet News

UA-Футбол
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Французский "ПСЖ" согласовал новый летний трансфер.

Состав клуба, как говорит Фабрицио Романо, пополнит 24-летний хавбек Ренату Саншеш. За это "Лилль" получит порядка 15 миллионов евро, а сам полузащитник подпишет долгосрочный контракт.

Саншеш зажег на Евро-2016, где стал чемпионом и в конце года был признан лучшим молодым игроком мира. Далее последовал провальный трансфер в "Баварию" за 30 миллионов и переход в "Лилль", где он восстановил имя.

Ренату хорошо знаком с новым тренером "ПСЖ" Кристофом Галтье. Вместе они становились чемпионами Франции в 2021-м году.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Ренату Саншеш Лилль
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