СМИ: ПСЖ объявит о трансфере Ренату Саншеша в четверг

"ПСЖ" подписал хавбека "Лилля" Ренату Саншеша за 15 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Португалец будет получать в Париже 5 миллионов евро в год.

???????? Renato #Sanches to #PSG from #Lille for €15M is almost done. Agreed personal terms between the midfielder and #LOSC for a salary of €5M/year + 2M as bonuses. #transfers https://t.co/4xPHhkKGEm