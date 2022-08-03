  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. СМИ: ПСЖ объявит о трансфере Ренату Саншеша в четверг
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: ПСЖ объявит о трансфере Ренату Саншеша в четверг

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Кампуш добился своего

СМИ: ПСЖ объявит о трансфере Ренату Саншеша в четверг

Фото: twitter.com/losclive

Новина українською

"ПСЖ" подписал хавбека "Лилля" Ренату Саншеша за 15 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Португалец будет получать в Париже 5 миллионов евро в год.

Также в контракте прописана бонусная часть в размере двух миллионов евро в год.

Журналист Адриен Гренье сообщает, что о заключении сделки официально объявят завтра, в четверг, 4 августа.

Ранее сообщалось, что переходу способствует спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш, с которым игрок знаком по работе в "Лилле".

В прошлом сезоне Кампуш провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 28 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренату Саншеш Лилль ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде