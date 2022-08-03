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СМИ: ПСЖ объявит о трансфере Ренату Саншеша в четверг
Кампуш добился своего
Фото: twitter.com/losclive
"ПСЖ" подписал хавбека "Лилля" Ренату Саншеша за 15 миллионов евро, сообщает Николо Скира. Португалец будет получать в Париже 5 миллионов евро в год.
???????? Renato #Sanches to #PSG from #Lille for €15M is almost done. Agreed personal terms between the midfielder and #LOSC for a salary of €5M/year + 2M as bonuses. #transfers https://t.co/4xPHhkKGEm— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2022
Также в контракте прописана бонусная часть в размере двух миллионов евро в год.
Журналист Адриен Гренье сообщает, что о заключении сделки официально объявят завтра, в четверг, 4 августа.
???? Officialisation ce jeudi pour Renato Sanches au PSG. ????????⏳ @Santi_J_FM— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 3, 2022
Ранее сообщалось, что переходу способствует спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш, с которым игрок знаком по работе в "Лилле".
В прошлом сезоне Кампуш провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в 28 миллионов евро.
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