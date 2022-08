Официально: Ренату Саншеш – игрок ПСЖ

"ПСЖ" объявил о подписании хавбека "Лилля" Ренату Саншеша. 24-летний португалец подписал контракт до лета 2027 года.

Согласно соглашению с парижанами португалец будет получать в клубе 5 миллионов евро в год + 2 миллиона в качестве бонусов.

Now it’s official! Renato #Sanches to #PSG from #Lille for €15M. Contract until 2027 (€5M/year + 2M as bonuses). No surprise here since the last July24! #transfers pic.twitter.com/NPjitsxHBC