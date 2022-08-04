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Официально: Ренату Саншеш – игрок ПСЖ

Франция
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Официально: Ренату Саншеш – игрок ПСЖ

Фото: psg.fr

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"ПСЖ" объявил о подписании хавбека "Лилля" Ренату Саншеша. 24-летний португалец подписал контракт до лета 2027 года.

Согласно соглашению с парижанами португалец будет получать в клубе 5 миллионов евро в год + 2 миллиона в качестве бонусов.

Сообщается, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел за "Лилль" 31 матч, забил 1 гол и отдал 5 голевых. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.

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В статье: Ренату Саншеш Лилль ПСЖ
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Источник:
psg.fr

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