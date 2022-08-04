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Официально: Ренату Саншеш – игрок ПСЖ
Ещё одна попытка в топ-клуб
Фото: psg.fr
"ПСЖ" объявил о подписании хавбека "Лилля" Ренату Саншеша. 24-летний португалец подписал контракт до лета 2027 года.
Согласно соглашению с парижанами португалец будет получать в клубе 5 миллионов евро в год + 2 миллиона в качестве бонусов.
Now it’s official! Renato #Sanches to #PSG from #Lille for €15M. Contract until 2027 (€5M/year + 2M as bonuses). No surprise here since the last July24! #transfers pic.twitter.com/NPjitsxHBC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2022
Сообщается, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне хавбек провел за "Лилль" 31 матч, забил 1 гол и отдал 5 голевых. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.
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