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Мбаппе пропустит стартовый матч чемпионата Франции
Причина банальна - травма
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
Килиан Мбаппе не попал в заявку "ПСЖ" на стартовый матч чемпионата-2022/23 против "Клермона".
Суперзвезду по-прежнему тревожит травма приводящей мышцы, которая ранее уже не дала форварду сыграть в Суперкубке Франции против "Нанта" (4:0).
Также не попали в заявку Парижа Идрисса Гуйе, Тило Керер, Левен Курзава, Андер Эрррера, Юлиан Дракслер и Дина Эбимбе - этой группе тренеры уже сообщили, что на нее не рассчитывают, поэтому игроки вправе искать себе новые клубы.
Le groupe parisien pour #CF63PSG !— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2022
Матч "Клермон" - "ПСЖ" начнется завтра, 6 августа, в 22:00 по Киеву.
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