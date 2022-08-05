Мбаппе пропустит стартовый матч чемпионата Франции

Килиан Мбаппе не попал в заявку "ПСЖ" на стартовый матч чемпионата-2022/23 против "Клермона".

Суперзвезду по-прежнему тревожит травма приводящей мышцы, которая ранее уже не дала форварду сыграть в Суперкубке Франции против "Нанта" (4:0).

Также не попали в заявку Парижа Идрисса Гуйе, Тило Керер, Левен Курзава, Андер Эрррера, Юлиан Дракслер и Дина Эбимбе - этой группе тренеры уже сообщили, что на нее не рассчитывают, поэтому игроки вправе искать себе новые клубы.

Le groupe parisien pour #CF63PSG ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2022

Матч "Клермон" - "ПСЖ" начнется завтра, 6 августа, в 22:00 по Киеву.