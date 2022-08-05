  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе пропустит стартовый матч чемпионата Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе пропустит стартовый матч чемпионата Франции

Франция
(1 голосов)

Причина банальна - травма

Мбаппе пропустит стартовый матч чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Килиан Мбаппе не попал в заявку "ПСЖ" на стартовый матч чемпионата-2022/23 против "Клермона".

Суперзвезду по-прежнему тревожит травма приводящей мышцы, которая ранее уже не дала форварду сыграть в Суперкубке Франции против "Нанта" (4:0).

Также не попали в заявку Парижа Идрисса Гуйе, Тило Керер, Левен Курзава, Андер Эрррера, Юлиан Дракслер и Дина Эбимбе - этой группе тренеры уже сообщили, что на нее не рассчитывают, поэтому игроки вправе искать себе новые клубы.

Матч "Клермон" - "ПСЖ" начнется завтра, 6 августа, в 22:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде