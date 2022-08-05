Принадлежит Шахтеру. Тете - автор первого гола сезона в чемпионате Франции

В первом матче сезона чемпионата Франции между собой играют "Лион" и "Аяччо". Счет после первого тайма - 2:1 в пользу хозяев.

Первой гол кампании 2022/23 забил хорошо знакомый украинскому зрителю бразилец Тете. Вингер сумел отличиться после паса Лаказетта, который вскоре после этого реализовал пенальти.

12'



Que tabela, que jogada linda!



Nossa troca de passes terminou com a ajeitada de @LacazetteAlex para Tetê finalizar com maestria!#OLACA 1-0 https://t.co/McjO8zTDF3 pic.twitter.com/ZjsuISIT1X — Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_Portugues) August 5, 2022

Напомним, что "Лион" арендовал Тете у "Шахтера". У бразильца контракт с "горняками" до зимы 2023-го года.