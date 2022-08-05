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Принадлежит Шахтеру. Тете - автор первого гола сезона в чемпионате Франции

Франция
(1 голосов)

Бразилец в хорошей форме

Принадлежит Шахтеру. Тете - автор первого гола сезона в чемпионате Франции

Фото: Olympique lyonnais

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче сезона чемпионата Франции между собой играют "Лион" и "Аяччо". Счет после первого тайма - 2:1 в пользу хозяев.

Первой гол кампании 2022/23 забил хорошо знакомый украинскому зрителю бразилец Тете. Вингер сумел отличиться после паса Лаказетта, который вскоре после этого реализовал пенальти.

Напомним, что "Лион" арендовал Тете у "Шахтера". У бразильца контракт с "горняками" до зимы 2023-го года.

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В статье: Лион Тете
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