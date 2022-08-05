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Принадлежит Шахтеру. Тете - автор первого гола сезона в чемпионате Франции
Бразилец в хорошей форме
Фото: Olympique lyonnais
В первом матче сезона чемпионата Франции между собой играют "Лион" и "Аяччо". Счет после первого тайма - 2:1 в пользу хозяев.
Первой гол кампании 2022/23 забил хорошо знакомый украинскому зрителю бразилец Тете. Вингер сумел отличиться после паса Лаказетта, который вскоре после этого реализовал пенальти.
12'— Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_Portugues) August 5, 2022
Que tabela, que jogada linda!
Nossa troca de passes terminou com a ajeitada de @LacazetteAlex para Tetê finalizar com maestria!#OLACA 1-0 https://t.co/McjO8zTDF3 pic.twitter.com/ZjsuISIT1X
Напомним, что "Лион" арендовал Тете у "Шахтера". У бразильца контракт с "горняками" до зимы 2023-го года.
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