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Лион – Аяччо 2:1. Гол Тете, возвращение старой гвардии и хит-парад удалений
"Ткачи" неуверенно обыграли новичка
Фото: Olympique Lyonnais
Лига 1, 1-й тур
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Аяччо" 2:1
Голы: Тете 12, Ляказетт 22 (п) – Мангани 31 (п)
"Лион": Лопеш – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике, Гюсто – Пакета (Толиссо, 75), Лепенан, Ауар (Риу, 30) – Токо Экамби (Баркола, 75), Ляказетт, Тете (Шерки, 89)
"Аяччо": Лерой – Исмаэль, Авинель, Гонсалес, Альфонс – Нури, Мангани (Лячи, 89), Маркетти (Кутадёр, 89), Байала (Спадануда, 71) – Эль Идрисси (Муссути, 71), Амума
Предупреждения: Ляказетт 33 – Авинель 20, Амума 33, Эль Идрисси 34, Исмаэль 41
Удаления: Лопеш 27 – Амума 45+4 (вторая жёлтая)
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