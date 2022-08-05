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Лион – Аяччо 2:1. Гол Тете, возвращение старой гвардии и хит-парад удалений

Франция
(1 голосов)

"Ткачи" неуверенно обыграли новичка

Лион – Аяччо 2:1. Гол Тете, возвращение старой гвардии и хит-парад удалений

Фото: Olympique Lyonnais

Новина українською

Лига 1, 1-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Аяччо" 2:1

Голы: Тете 12, Ляказетт 22 (п) – Мангани 31 (п)

"Лион": Лопеш – Тальяфико, Люкеба, Тиаго Энрике, Гюсто – Пакета (Толиссо, 75), Лепенан, Ауар (Риу, 30) – Токо Экамби (Баркола, 75), Ляказетт, Тете (Шерки, 89)

"Аяччо": Лерой – Исмаэль, Авинель, Гонсалес, Альфонс – Нури, Мангани (Лячи, 89), Маркетти (Кутадёр, 89), Байала (Спадануда, 71) – Эль Идрисси (Муссути, 71), Амума

Предупреждения: Ляказетт 33 – Авинель 20, Амума 33, Эль Идрисси 34, Исмаэль 41

Удаления: Лопеш 27 – Амума 45+4 (вторая жёлтая)

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В статье: Лион Аяччо
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