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Страсбур – Монако 1:2. С оглядкой на Лигу Чемпионов

Франция
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"Монегаски" справились и полуосновным составом

Страсбур – Монако 1:2. С оглядкой на Лигу Чемпионов

Фото: AS Monaco

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Лига 1. 1-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Монако" 1:2

Голы: Диалло 65 – Диатта 43, Диоп 53

"Страсбур": Селс – Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 66) – Льенар (Жан, 82), Бельгард (Ахолу, 66), Прчич, Пьер-Габриэль (Делен, 46) – Томассон – Ажорк (Гамейро, 66), Диалло

"Монако": Нюбель – Якобс, Марипан, Дисаси, Агилар – Жан Лукас, Фофана – Желсон (Вандерсон, 73), Диоп (Аклиуш, 66), Диатта (Матазо, 87) – Эмболо

Предупреждения: Фофана 80, Диатта 83

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В статье: Монако Страсбур
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