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Страсбур – Монако 1:2. С оглядкой на Лигу Чемпионов
"Монегаски" справились и полуосновным составом
Фото: AS Monaco
Лига 1. 1-й тур
Страсбур, "Стад де ла Мено"
"Страсбур" – "Монако" 1:2
Голы: Диалло 65 – Диатта 43, Диоп 53
"Страсбур": Селс – Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 66) – Льенар (Жан, 82), Бельгард (Ахолу, 66), Прчич, Пьер-Габриэль (Делен, 46) – Томассон – Ажорк (Гамейро, 66), Диалло
"Монако": Нюбель – Якобс, Марипан, Дисаси, Агилар – Жан Лукас, Фофана – Желсон (Вандерсон, 73), Диоп (Аклиуш, 66), Диатта (Матазо, 87) – Эмболо
Предупреждения: Фофана 80, Диатта 83
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