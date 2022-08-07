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Месси снова играет как Месси. ВИДЕО, как Лео забил гол бисиклетой в первом туре Лиги 1

Франция
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Смотреть видео гола Лионеля Месси в матче Клермон – ПСЖ

Месси снова играет как Месси. ВИДЕО, как Лео забил гол бисиклетой в первом туре Лиги 1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" уверенно начинает сезон - парижане сначала выиграли Суперкубок, а в субботу разбили "Клермон" на выезде. Феерию устроили главные звезды команды – Неймар и Месси. Бразилец забил сам и отдал три результативных передачи. Аргентинец отдал пас на Нея, а на исходе игры забил дважды. Особенно эффектным получился последний мяч в поединке – Паредес забросил из глубины, Лео принял на грудь, стоя спиной к воротам, и пробил в падении через себя. Мяч перелетел голкипера, явно не ожидавшего такой ловкости от ветерана. Вашему вниманию видео гола Лионеля Месси в игре "Клермон" - "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) лучшие голы
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