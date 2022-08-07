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Галтье: У Месси нет причин не провести отличный сезон. С Мбаппе он станет еще сильнее
Коуч очень надеется на Лионеля
Фото: Faisal HQ
Наставник "ПСЖ" Кристоф Гальтье ожидает, что аргентинский вингер клуба Лионель Месси проведет успешный сезон.
– Месси забил невероятный гол в падении через себя. Спустя столько лет он вас по-прежнему удивляет?
– Удивлен ли я его ударом? Нет. Этот гол мне понравился. Уже 17 лет Месси играет на очень высоком уровне. Прошлый сезон получился для него сложным, он ко всему привыкал. А в каждом сезоне до этого у него было минимум 30 голов.
Сейчас он прошел полную предсезонку, наладил личную жизнь, адаптировался в клубе, привык к команде и партнерам. Теперь у него нет причин не провести отличный сезон.
Когда он окажется рядом с Мбаппе, его атакующая мощь будет еще сильнее, – сказал Гальтье.
Напомним, во вчерашнем матче 1-го тура Лиги 1 с "Клермоном" (5:0) аргентинец сделал дубль и отдал голевой пас на Неймара.
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