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ПСЖ намерены подписать испанского хавбека Наполи

Франция
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Итальянская команда хочет взамен получить Кейлора Наваса

ПСЖ намерены подписать испанского хавбека Наполи

Фото: PSG Talk

UA-Футбол
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Испанский полузащитник "Наполи" Фабиан Руис близок к уходу из клуба после того, как отказался продлевать контракт с командой. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, главным претендентом на игрока является французский "ПСЖ".

По информации журналиста, Руис чрезвычайно нравится новому спортивному директору парижан Луишу Кампушу. Также сообщается, что "Наполи" уже выставили ценник на игрока: итальянская команда хочет получить не менее 30 миллионов евро за Фабиана.

В то время как Руис и "ПСЖ" все ближе к согласию касательно условий личного контракта игрока, неаполитанская команда пытается включить в сделку голкипера "Парижа" Кейлора Наваса.

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В статье: Кейлор Навас Наполи (Неаполь) Фабиан Руис ПСЖ
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