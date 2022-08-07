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Лига 1. Рэмзи спас Ниццу, удачный старт Фонсеки и безудержный Сотока
Французский футбол вернулся
Фото: AFP
Лига 1, 1-й тур
Тулуза, Стадьом де Тулуз
Тулуза – Ницца 1:1
Голы: Даллинга 20 – Рэмзи 78
“Тулуза” ярко отметила возвращение в Лигу 1, испортив Люсьену Фавру повторный дебют в “Ницце”. “Малыши” сильно провели первый тайм, справедливо уйдя на перерыв, ведя в счёте – отличился летний новичок Тейс Даллинга, выписанный из нидерландского “Эксельсиора” за 2,5 млн евро. Ассистировал ему не кто иной, как лучший преймейкер Лиги 2 прошлого сезона ван ден Боомен.
“Ницца” долго не могла восстановить паритет во второй половине, но в заключительной 15-ти минутке Аарону Рэмзи удалось сравнять счёт, ворвавшись в штрафную в коронной манере. Валлиец здорово проявил себя наилучшим в своё первом матче во Франции, благодаря чему Люсьену Фавру не стали портить праздник – помимо повторного дебюта это был ещё и юбилейный сотый матч тренера у руля “орлят”.
Лилль, Пьер Моруа
Лилль – Осер 4:1
Голы: Андре 1, Дэвид 3, 39, Зедадка 64 – Шарбоннье 66
Для второго новичка Лиги 1 “Осера” возвращение в элиту выдалось тяжело – уже к третьей минуте команда Жан-Марка Фурлана проигрывала на “Пьер-Моруа” со счётом 2:0. Пауло Фонсека перевёл “Лилль” на 4-2-3-1, а Джонатан Дэвид неожиданно появился на позиции правого инсайда. Получилось интересно – канадец записал на свой счёт дубль и результативную передачу. Также порадовал в своей дебютной игре за “догов” Реми Кабелла – новая десятка дважды помог партнёрам отличиться.
Поздравляем экс-тренера “Шахтёра” с первой победой, но выводов пока делать не будем: бургундцы – не тот соперник, по играм с которым будут судить команды уровня “Лилля”. Но признаки фирменного стиля Фонсеки уже прослеживаются – узкие 4-2-3-1, много контроля, и удобные условия для десяток и инсайдов вместе с отвлекающей ролью центрфорварда Байо.
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Брест 3:2
Голы: Сотока 27, 62, 65 – Белькебла 66, Кастильо 82 (п)
На 33-й минуте Сотока не реализовал пенальти (вратарь)
Монпелье, стад де ля Моссон
Монпелье – Труа 3:2
Голы: Люс 3, Саванье 15, 81 – Тардье 12 (п), Балде 17
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Нант 0:0
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