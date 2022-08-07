Лига 1. Рэмзи спас Ниццу, удачный старт Фонсеки и безудержный Сотока

Лига 1, 1-й тур

Тулуза, Стадьом де Тулуз

Тулуза – Ницца 1:1

Голы: Даллинга 20 – Рэмзи 78

“Тулуза” ярко отметила возвращение в Лигу 1, испортив Люсьену Фавру повторный дебют в “Ницце”. “Малыши” сильно провели первый тайм, справедливо уйдя на перерыв, ведя в счёте – отличился летний новичок Тейс Даллинга, выписанный из нидерландского “Эксельсиора” за 2,5 млн евро. Ассистировал ему не кто иной, как лучший преймейкер Лиги 2 прошлого сезона ван ден Боомен.

“Ницца” долго не могла восстановить паритет во второй половине, но в заключительной 15-ти минутке Аарону Рэмзи удалось сравнять счёт, ворвавшись в штрафную в коронной манере. Валлиец здорово проявил себя наилучшим в своё первом матче во Франции, благодаря чему Люсьену Фавру не стали портить праздник – помимо повторного дебюта это был ещё и юбилейный сотый матч тренера у руля “орлят”.

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Осер 4:1

Голы: Андре 1, Дэвид 3, 39, Зедадка 64 – Шарбоннье 66

Для второго новичка Лиги 1 “Осера” возвращение в элиту выдалось тяжело – уже к третьей минуте команда Жан-Марка Фурлана проигрывала на “Пьер-Моруа” со счётом 2:0. Пауло Фонсека перевёл “Лилль” на 4-2-3-1, а Джонатан Дэвид неожиданно появился на позиции правого инсайда. Получилось интересно – канадец записал на свой счёт дубль и результативную передачу. Также порадовал в своей дебютной игре за “догов” Реми Кабелла – новая десятка дважды помог партнёрам отличиться.

Поздравляем экс-тренера “Шахтёра” с первой победой, но выводов пока делать не будем: бургундцы – не тот соперник, по играм с которым будут судить команды уровня “Лилля”. Но признаки фирменного стиля Фонсеки уже прослеживаются – узкие 4-2-3-1, много контроля, и удобные условия для десяток и инсайдов вместе с отвлекающей ролью центрфорварда Байо.

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Брест 3:2

Голы: Сотока 27, 62, 65 – Белькебла 66, Кастильо 82 (п)

На 33-й минуте Сотока не реализовал пенальти (вратарь)

Монпелье, стад де ля Моссон

Монпелье – Труа 3:2

Голы: Люс 3, Саванье 15, 81 – Тардье 12 (п), Балде 17

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Нант 0:0