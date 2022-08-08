  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ согласовал условия личного контракта с хавбеком Наполи
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ согласовал условия личного контракта с хавбеком Наполи

Франция
(1 голосов)

Клубам осталось уладить некоторые детали

ПСЖ согласовал условия личного контракта с хавбеком Наполи

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис близок к смене клубной прописки. 26-летний испанец перейдет во французский "ПСЖ".

Парижане согласовали условия личного договора с футболистом. Клубам осталось уладить некоторые детали для достижения договоренности о трансфере Руиса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Советник "ПСЖ" по спортивным вопросам Луиш Кампуш стремится опередить "Реал" в борьбе за испанца, которого "сливочные" хотели подписать бесплатно летом 2023 года. По последним данным СМИ, сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фабиан забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 38 матчах за "Наполи" во всех турнирах. Трансферная стоимость полузащитника составляет 55 млн евро.

Кроме того, "ПСЖ" и "Наполи" работают над переходом вратаря Кейлора Наваса.

Читайте такжеОфициально: Ренату Саншеш – игрок ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Фабиан Руис ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде