ПСЖ согласовал условия личного контракта с хавбеком Наполи

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис близок к смене клубной прописки. 26-летний испанец перейдет во французский "ПСЖ".

Парижане согласовали условия личного договора с футболистом. Клубам осталось уладить некоторые детали для достижения договоренности о трансфере Руиса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Советник "ПСЖ" по спортивным вопросам Луиш Кампуш стремится опередить "Реал" в борьбе за испанца, которого "сливочные" хотели подписать бесплатно летом 2023 года. По последним данным СМИ, сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фабиан забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 38 матчах за "Наполи" во всех турнирах. Трансферная стоимость полузащитника составляет 55 млн евро.

Кроме того, "ПСЖ" и "Наполи" работают над переходом вратаря Кейлора Наваса.