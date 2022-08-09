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СМИ: Французский клуб предложил за Мудрика 20 миллионов евро
Удержат ли "горняки" своего воспитанника?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Французская "Ницца" не сдается в попытках подписать Михаила Мудрика.
Как сообщает Foot Mercato, "орлята" на протяжении последних недель следили за вингером и сейчас перешли к действиям. "Ницца", по данным источника, предложила за Михаила 20 миллионов евро.
????Info : Comme révélé sur @footmercato, Nice a fait de Mykhaylo Mudryk ???????? sa priorité au poste d'ailier. Les Aiglons ont formulé une offre estimée à 20M€ au Shakhtar Donetsk— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 9, 2022
■ Offre refusée. Le joueur a eu une préférence pour l'Allemagne.https://t.co/Y4h0ecAihe
Ранее была информация, что из гонки за Мудрика выбыл немецкий "Байер", не сумевший договориться с "Шахтером". Сам игрок вначале лета говорил о желании присоединиться к "фармацевтам".
Контракт Мудрика с "Шахтером" действителен до зимы 2026-го года.
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