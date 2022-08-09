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СМИ: Французский клуб предложил за Мудрика 20 миллионов евро

Франция
(2 голосов)

Удержат ли "горняки" своего воспитанника?

СМИ: Французский клуб предложил за Мудрика 20 миллионов евро

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Французская "Ницца" не сдается в попытках подписать Михаила Мудрика.

Как сообщает Foot Mercato, "орлята" на протяжении последних недель следили за вингером и сейчас перешли к действиям. "Ницца", по данным источника, предложила за Михаила 20 миллионов евро.

Ранее была информация, что из гонки за Мудрика выбыл немецкий "Байер", не сумевший договориться с "Шахтером". Сам игрок вначале лета говорил о желании присоединиться к "фармацевтам".

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Контракт Мудрика с "Шахтером" действителен до зимы 2026-го года.

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В статье: Ницца Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.08.2022 в 18:54
Та идите нах.....со своими слухами
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.08.2022 в 18:45
Это бразильцам Ахметов боялся возражать. Они иностранцы. А украинцев держит как в рабстве.
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