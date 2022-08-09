СМИ: Французский клуб предложил за Мудрика 20 миллионов евро

Французская "Ницца" не сдается в попытках подписать Михаила Мудрика.

Как сообщает Foot Mercato, "орлята" на протяжении последних недель следили за вингером и сейчас перешли к действиям. "Ницца", по данным источника, предложила за Михаила 20 миллионов евро.

????Info : Comme révélé sur @footmercato, Nice a fait de Mykhaylo Mudryk ???????? sa priorité au poste d'ailier. Les Aiglons ont formulé une offre estimée à 20M€ au Shakhtar Donetsk



■ Offre refusée. Le joueur a eu une préférence pour l'Allemagne.https://t.co/Y4h0ecAihe — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 9, 2022

Ранее была информация, что из гонки за Мудрика выбыл немецкий "Байер", не сумевший договориться с "Шахтером". Сам игрок вначале лета говорил о желании присоединиться к "фармацевтам".

Контракт Мудрика с "Шахтером" действителен до зимы 2026-го года.