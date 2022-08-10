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Официально: Монако арендовал центрального защитника Челси
Скоро "синие" подпишут ещё одного защитника?
Фото: asmonaco.com
"Монако" объявил о подписании центрального защитника "Челси" Маланга Сарра. Годичная аренда с правом выкупа за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что право выкупа может стать обязательством по достижению игроком определенных показателей.
????????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) August 10, 2022
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✍️ #WelcomeMalang pic.twitter.com/iLWunE4hcV
Если монегаски решат выкупить француза, то стороны подпишут контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за "Челси" 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает француза в 8 миллионов евро.
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