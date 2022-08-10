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Официально: Монако арендовал центрального защитника Челси

Франция
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Скоро "синие" подпишут ещё одного защитника?

Официально: Монако арендовал центрального защитника Челси

Фото: asmonaco.com

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"Монако" объявил о подписании центрального защитника "Челси" Маланга Сарра. Годичная аренда с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что право выкупа может стать обязательством по достижению игроком определенных показателей.

Если монегаски решат выкупить француза, то стороны подпишут контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за "Челси" 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает француза в 8 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Маланг Сарр
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Источник:
asmonaco.com

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