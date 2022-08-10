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Ренн подпишет нападающего ПСЖ за 25 миллионов евро. Деньги используют для покупки Руиса

Франция
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(1 голосов)

Форвард с перспективами

Ренн подпишет нападающего ПСЖ за 25 миллионов евро. Деньги используют для покупки Руиса

Фото: twitter.com/a_kalimuendo

Новина українською

"Ренн" подпишет нападающего "ПСЖ" Арно Калимуэндо за 24-25 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой L'Equipé. Вырученные средства парижане хотят использовать для покупки хавбека "Наполи" Фабиана Руиса.

Сообщается, что нападающий в скором времени пройдет медицинское обследование в новом клубе. Стороны подпишут контракт на 5 лет.

Прошлый сезон Калиуэндо провел за "Ланс". В 38 матчах 20-летний француз забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.

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В статье: Ренн Фабиан Руис ПСЖ
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
10.08.2022 в 22:53
Как будто у ПСЖ нет денег на покупку кого хочется)) 10 лет ср*ли на финансовый фейр-плей, а тут вдруг решили начать соблюдать
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