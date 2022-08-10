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Ренн подпишет нападающего ПСЖ за 25 миллионов евро. Деньги используют для покупки Руиса
Форвард с перспективами
Фото: twitter.com/a_kalimuendo
"Ренн" подпишет нападающего "ПСЖ" Арно Калимуэндо за 24-25 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой L'Equipé. Вырученные средства парижане хотят использовать для покупки хавбека "Наполи" Фабиана Руиса.
Rennes are now set to sign Arnaud Kalimuendo, confirmed as reported by L’Equipé. No bid from Leeds - he’s joining Rennes from PSG, details and medical pending. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2022
Kalimuendo will sign for five years, PSG to receive around €24/25m to be re-invested on Fabián Ruiz. pic.twitter.com/tiRosbJSVT
Сообщается, что нападающий в скором времени пройдет медицинское обследование в новом клубе. Стороны подпишут контракт на 5 лет.
Прошлый сезон Калиуэндо провел за "Ланс". В 38 матчах 20-летний француз забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 18 миллионов евро.
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