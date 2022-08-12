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Роналду номинирован на Золотой мяч в 18-й раз подряд. Месси не попал в список лучших впервые с 2005-го

Франция
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Исторический день

Роналду номинирован на Золотой мяч в 18-й раз подряд. Месси не попал в список лучших впервые с 2005-го

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в список претендентов на Золотой мяч 18-й раз подряд. Впервые в топе португалец оказался в 2005 году – вместе с Лионелем Месси.

Аргентинец, в свою очередь, впервые с того самого 2005-го года пропускает номинацию. Прошлый сезон, по меркам Лионеля, провален: в 34 матчах у аргентинца всего 11 голов и 15 голевых передач.

В последний раз меньше 26 результативных действий Лионель Месси делал в сезоне 06/07. Тогда аргентинец забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи в 36 матчах за "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Золотой мяч Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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