Роналду номинирован на Золотой мяч в 18-й раз подряд. Месси не попал в список лучших впервые с 2005-го

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал в список претендентов на Золотой мяч 18-й раз подряд. Впервые в топе португалец оказался в 2005 году – вместе с Лионелем Месси.

Аргентинец, в свою очередь, впервые с того самого 2005-го года пропускает номинацию. Прошлый сезон, по меркам Лионеля, провален: в 34 матчах у аргентинца всего 11 голов и 15 голевых передач.

В последний раз меньше 26 результативных действий Лионель Месси делал в сезоне 06/07. Тогда аргентинец забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи в 36 матчах за "Барселону".