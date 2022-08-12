Вот так начало. Экс-лидер Шахтера забил в первой игре за Лилль под руководством Фонсеки

В рамках второго тура Лиги 1 между собой играют "Нант" и "Лилль" Паулу Фонсеки.

"Доги" пропустили еще до перерыва, однако смогли сравнять во втором тайме благодаря экс-игроку "Шахтера" Исмаили. Бразилец воспользовался передачей Джонатана Дэвида и забил в первой же игре за клуб.

Напомним, что летом Исмаили покинул "Шахтер" на правах свободного агента.